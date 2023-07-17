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Девелоперская компания Glorax выходит на рынок жилья Татарстана

Она может возвести в Казани 500 000 кв. м недвижимости
Дарья Молоткова Антон Филатов
Максим Стулов / Ведомости

У компании Glorax появится жилой проект в Казани. Об этом «Ведомостям» рассказал ее представитель. По его словам, девелопер приобрел 25 га на территории «Экорайона». Представитель Республиканского фонда поддержки (создан для оказания помощи в том числе обманутым дольщикам), которому еще в 2017 г. перешла данная площадка, информацию о сделке подтвердил. На участке Glorax планирует возвести 195 000 кв. м недвижимости, из которых 134 000 кв. м – жилье, уточняет представитель девелопера.

Инвестиции в проект он оценивает в 20 млрд руб., строительство предполагается начать в I квартале 2024 г. При этом для Glorax это будет не единственная площадка в Казани. Девелопер также ведет переговоры по покупке еще одного участка (на 6,85 га) в «Экорайоне», утверждает представитель застройщика. На нем можно будет реализовать проект общей площадью 105 000 кв. м, из которых 72 300 кв. м – жилье. Представитель Республиканского фонда подтвердил, что девелопер проявляет заинтересованность еще в одном участке «Экорайона». Сейчас все находится на стадии обсуждения, пояснил он. В целом же компания, по словам операционного директора Glorax Дмитрия Кашинского, хочет в 2024 г. довести портфель своих проектов в Казани до 500 000 кв. м.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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