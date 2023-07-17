Девелоперская компания Glorax выходит на рынок жилья Татарстана

Инвестиции в проект он оценивает в 20 млрд руб., строительство предполагается начать в I квартале 2024 г. При этом для Glorax это будет не единственная площадка в Казани. Девелопер также ведет переговоры по покупке еще одного участка (на 6,85 га) в «Экорайоне», утверждает представитель застройщика. На нем можно будет реализовать проект общей площадью 105 000 кв. м, из которых 72 300 кв. м – жилье. Представитель Республиканского фонда подтвердил, что девелопер проявляет заинтересованность еще в одном участке «Экорайона». Сейчас все находится на стадии обсуждения, пояснил он. В целом же компания, по словам операционного директора Glorax Дмитрия Кашинского, хочет в 2024 г. довести портфель своих проектов в Казани до 500 000 кв. м.