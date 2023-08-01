Девелопер «Инград» может построить крупный складской комплекс под Троицком

ГК «Инград» договорилась о приобретении земельного участка площадью порядка 28 га, который находится в деревне Терехово под Троицком. Об этом «Ведомостям» рассказали три консультанта, работавших с ним. По словам одного из них, сделка пока не закрыта, но находится на высокой стадии. Два других уверяют, что договор купли-продажи уже подписан. Представитель «Инграда» от комментариев отказался. В компании «Элит групп», которая, как утверждают собеседники «Ведомостей», выступила продавцом участка, на запрос не ответили.