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Девелопер «Инград» может построить крупный складской комплекс под Троицком

Это станет вторым проектом застройщика в логистическом сегменте
Дарья Молоткова
Максим Стулов / Ведомости

ГК «Инград» договорилась о приобретении земельного участка площадью порядка 28 га, который находится в деревне Терехово под Троицком. Об этом «Ведомостям» рассказали три консультанта, работавших с ним. По словам одного из них, сделка пока не закрыта, но находится на высокой стадии. Два других уверяют, что договор купли-продажи уже подписан. Представитель «Инграда» от комментариев отказался. В компании «Элит групп», которая, как утверждают собеседники «Ведомостей», выступила продавцом участка, на запрос не ответили.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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