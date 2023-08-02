Структура «Ростелекома» и Сбербанка хочет продать офисный комплекс в центре Москвы

Структура «Ростелекома» и Сбербанка хочет продать офисный комплекс в центре МосквыЗа него она планирует выручить более 1,5 млрд рублей
Компания «Телеком-5» (принадлежит в равных долях структуре «Ростелекома» и «Сбербанк инвестициям») выставила на продажу бизнес-центр общей площадью 6282 кв. м на Арбате рядом со ст. м. «Смоленская» в центре Москвы. Это следует из информации, опубликованной на электронной торговой площадке «Сбер-А». Там же сказано, что начальная цена актива составит 1,55 млрд руб., а сам аукцион планируется провести в конце августа. Представитель «Ростелекома» подтвердил, что совместное предприятие компании со Сбербанком планирует такую сделку. В банке на запрос «Ведомостей» не ответили.
Сам комплекс на Арбате был построен еще в конце 30-х гг. прошлого века по проекту архитектора Владимира Маята и инженера Владимира Патека. Здание предназначалось для размещения одной из первых в Москве автоматических телефонных станций. Сейчас актив используется в качестве офисного здания. Из лотовой документации следует, что в отношении двух строений до февраля 2025 г. будет действовать договор аренды с самим «Ростелекомом». В ней же сказано, что компания пересдала 3444 кв. м здесь фирме «Да-тим продакшн». Сами же здания находятся на участке общей площадью 0,45 га.