Структура «Ростелекома» и Сбербанка хочет продать офисный комплекс в центре Москвы

Сам комплекс на Арбате был построен еще в конце 30-х гг. прошлого века по проекту архитектора Владимира Маята и инженера Владимира Патека. Здание предназначалось для размещения одной из первых в Москве автоматических телефонных станций. Сейчас актив используется в качестве офисного здания. Из лотовой документации следует, что в отношении двух строений до февраля 2025 г. будет действовать договор аренды с самим «Ростелекомом». В ней же сказано, что компания пересдала 3444 кв. м здесь фирме «Да-тим продакшн». Сами же здания находятся на участке общей площадью 0,45 га.