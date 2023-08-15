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В созданной экс-банкирами Ананьевыми группе ПСН началась процедура банкротства

Сейчас ее активы оцениваются не менее чем в 30 млрд рублей
Дарья Молоткова
По-прежнему группе ПСН принадлежат деловой квартал «Новоспасский» на Дербеневской набережной / Евгений Разумный / Ведомости

Арбитражный суд Москвы признал обоснованным заявление АО «Прогресс-Н» (основное юридическое лицо группы ПСН) о признании его несостоятельным и поручил ввести в отношении него процедуру наблюдения. Соответствующее определение он вынес 10 августа. Там же сказано, что дальнейшее рассмотрение дела состоится в конце января следующего года. Получить комментарии представителя компании не удалось. Запросы в структуры ПСН остались без ответов.

ПСН, созданная бывшими владельцами Промсвязьбанка Дмитрием и Алексеем Ананьевыми, ранее считалась одним из крупнейших рантье в России. К примеру, по итогам 2018 г. она занимала 27-е место в рейтинге «королей рынка недвижимости» страны журнала Forbes с годовым доходом от аренды $65 млн. Сложности у компании начались после того, как Следственный комитет России обвинил Ананьевых в растрате имущества Промсвязьбанка. В итоге он добился ареста имущества и ценных бумаг ПСН. Сами банкиры покинули страну, бенефициаром активов группы стал ее бывший президент Дмитрий Ермолов. Компания тем не менее смогла продать часть своих проектов. В частности, 0,6 га на 1-й ул. Ямского Поля под строительство бизнес-центра у нее выкупил девелопер Stone Hedge (сейчас – Stone). А спустя два года еще одна площадка на этой же улице перешла компании Glorax. Достройкой жилого комплекса Sreda на Рязанском проспекте сейчас занимается девелопер «Аквилон», а проекта «Домашний» на ул. Донецкой в Марьине – группа «Самолет».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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