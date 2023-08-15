В созданной экс-банкирами Ананьевыми группе ПСН началась процедура банкротства

ПСН, созданная бывшими владельцами Промсвязьбанка Дмитрием и Алексеем Ананьевыми, ранее считалась одним из крупнейших рантье в России. К примеру, по итогам 2018 г. она занимала 27-е место в рейтинге «королей рынка недвижимости» страны журнала Forbes с годовым доходом от аренды $65 млн. Сложности у компании начались после того, как Следственный комитет России обвинил Ананьевых в растрате имущества Промсвязьбанка. В итоге он добился ареста имущества и ценных бумаг ПСН. Сами банкиры покинули страну, бенефициаром активов группы стал ее бывший президент Дмитрий Ермолов. Компания тем не менее смогла продать часть своих проектов. В частности, 0,6 га на 1-й ул. Ямского Поля под строительство бизнес-центра у нее выкупил девелопер Stone Hedge (сейчас – Stone). А спустя два года еще одна площадка на этой же улице перешла компании Glorax. Достройкой жилого комплекса Sreda на Рязанском проспекте сейчас занимается девелопер «Аквилон», а проекта «Домашний» на ул. Донецкой в Марьине – группа «Самолет».