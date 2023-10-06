У гостиницы «Петр I» в центре Москвы появился новый совладелец

Торговый дом «Трэи», по данным «СПАРК-Интерфакса», принадлежит Диане Саидовой, совладельцу Русской аграрной группы(РАГ). Саидова владеет 6,25% в РАГ напрямую, ей также принадлежит 25% в ООО «Агромпромхолдинг «Развитие регионов», которое является крупнейшим собственником РАГ с долей в 75%. Сама компания называет себя крупнейшим сельскохозяйственным объединением в Рязанской области. Она специализируется на производстве молока, свинины и зерновых культур. Согласно расчетам отраслевого объединения Союзмолоко, в 2022 г. РАГ выпустила 58 000 т молока и по этому показателю заняла 27-е место в рейтинге крупнейших производителей такой продукции в стране. Основным владельцем РАГ с долей 40% является депутат Рязанской городской думы от партии «Единая Россия» Юрий Сандин. По данным «Контур. Фокус», выручка головной структуры группы в 2022 г. выросла на 1% до 16,1 млрд руб., чистая прибыль составила 6,1 млн руб.