У гостиницы «Петр I» в центре Москвы появился новый совладелец

У гостиницы «Петр I» в центре Москвы появился новый совладелецПочти треть отеля получила структура акционера Русской аграрной группы
ООО «Торговый дом «Трэи» стало владельцем 35% акций ОАО «Гостиница «Будапешт», на балансе которого находится 5-звездочный отель «Петр I» на Неглинной улице в центре Москвы. Это следует из списка аффилированных лиц последнего за первое полугодие 2023 г. Там сказано, что сделка была закрыта летом этого года. Другие подробности неизвестны. Получить комментарии представителей «Петра I» и «Гостиницы «Будапешт» не удалось.
Торговый дом «Трэи», по данным «СПАРК-Интерфакса», принадлежит Диане Саидовой, совладельцу Русской аграрной группы(РАГ). Саидова владеет 6,25% в РАГ напрямую, ей также принадлежит 25% в ООО «Агромпромхолдинг «Развитие регионов», которое является крупнейшим собственником РАГ с долей в 75%. Сама компания называет себя крупнейшим сельскохозяйственным объединением в Рязанской области. Она специализируется на производстве молока, свинины и зерновых культур. Согласно расчетам отраслевого объединения Союзмолоко, в 2022 г. РАГ выпустила 58 000 т молока и по этому показателю заняла 27-е место в рейтинге крупнейших производителей такой продукции в стране. Основным владельцем РАГ с долей 40% является депутат Рязанской городской думы от партии «Единая Россия» Юрий Сандин. По данным «Контур. Фокус», выручка головной структуры группы в 2022 г. выросла на 1% до 16,1 млрд руб., чистая прибыль составила 6,1 млн руб.