Иностранные компании с начала года продали недвижимость почти на 250 млрд рублей

Иностранные компании с начала года продали недвижимость почти на 250 млрд рублейНо на руки они, скорее всего, получили около половины этой суммы
Рыночная стоимость недвижимости в России, которую продали иностранные инвесторы по итогам трех кварталов 2023 г., составила 249 млрд руб., следует из отчета консалтинговой компании NF Group. Это практически в 6 раз больше, чем было в аналогичный период прошлого года. Похожие цифры – 250 млрд руб. – приводит и генеральный директор IBC Real Estate Алексей Ефимов. Он добавляет, что по итогам девяти месяцев прошлого года зарубежными компаниями были проданы активы лишь на 31 млрд руб.
Среди крупнейших сделок, по данным NF Group, покупка Газпромбанком у шведской Ingka Centres 14 торгово-развлекательных центров «Мега», а также приобретение инвестфондом Balchug Capital комплекса «Метрополис» у Hines. Из отчета компании также следует, что 62% от указанной суммы принесли сделки с торговыми объектами, еще 17% – с офисами, 12% – со складами, остальное – площадки под девелопмент и гостиницы. В частности, Cosmos Hotel Group приобрела портфель норвежской Wenaas Hotel Russia AS (10 отелей в четырех городах России), напоминает директор департамента рынков капитала Nikoliers Денис Платов.