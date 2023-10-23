Иностранные компании с начала года продали недвижимость почти на 250 млрд рублей

Рыночная стоимость недвижимости в России, которую продали иностранные инвесторы по итогам трех кварталов 2023 г., составила 249 млрд руб., следует из отчета консалтинговой компании NF Group. Это практически в 6 раз больше, чем было в аналогичный период прошлого года. Похожие цифры – 250 млрд руб. – приводит и генеральный директор IBC Real Estate Алексей Ефимов. Он добавляет, что по итогам девяти месяцев прошлого года зарубежными компаниями были проданы активы лишь на 31 млрд руб.