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Glorax построит крупный жилой комплекс возле «Пулково»

Девелопер приобрел под эти цели почти 50 га под Петербургом
Екатерина Волкова
Антон Филатов
Проект Glorax в деревне Куттузи рядом с аэропортом «Пулково» станет одним из крупнейших в портфеле девелопера: там появится более 450 000 кв.м недвижимости/ Glorax

Девелопер Glorax стал владельцем 46,5 га в д. Куттузи, которая находится недалеко от аэропорта «Пулково» в Ленинградской области. Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавших с этой компанией. Основатель последней Андрей Биржин эту информацию подтвердил. По его словам, Glorax планирует построить на этой территории крупный жилой проект на 451 000 кв. м, из них 285 000 кв. м – квартиры, остальное – объекты инфраструктуры (школа, детские сады, физкультурно-оздоровительный центр, паркинг и проч.). Реализация проекта пройдет в 10 очередей, возведение комплекса начнется летом 2025 г. Завершить его планируется осенью 2035 г. Инвестиции в новый жилой микрорайон Биржин оценивает в 32 млрд руб.

Glorax была создана в 2014 г. Биржиным, бывшим акционером одного из крупнейших московских девелоперов – Tekta Group. Компания специализируется в основном на строительстве жилья. Общий портфель проектов – около 6 млн кв. м в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Москве, Нижнем Новгороде, Татарстане. Сейчас она, по данным Единого ресурса застройщиков, возводит 361 000 кв. м жилья.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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