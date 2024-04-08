Glorax построит крупный жилой комплекс возле «Пулково»

Девелопер Glorax стал владельцем 46,5 га в д. Куттузи, которая находится недалеко от аэропорта «Пулково» в Ленинградской области. Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавших с этой компанией. Основатель последней Андрей Биржин эту информацию подтвердил. По его словам, Glorax планирует построить на этой территории крупный жилой проект на 451 000 кв. м, из них 285 000 кв. м – квартиры, остальное – объекты инфраструктуры (школа, детские сады, физкультурно-оздоровительный центр, паркинг и проч.). Реализация проекта пройдет в 10 очередей, возведение комплекса начнется летом 2025 г. Завершить его планируется осенью 2035 г. Инвестиции в новый жилой микрорайон Биржин оценивает в 32 млрд руб.