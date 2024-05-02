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МТС может закрыть одну из крупнейших в этом году сделок на рынке офисов

Оператор хочет арендовать 10 000 кв. м в бизнес-центре Silver City в центре Москвы
Екатерина Волкова
Антон Филатов
o1properties.ru

Российский сотовый оператор МТС договаривается с инвесткомпанией O1 Properties об аренде у нее 10 000 кв. м в бизнес-центре Silver City, который находится на Серебрянической набережной в центре Москвы. Об этом «Ведомостям» рассказали три консультанта, работавших с участниками потенциальной сделки. Источник, близкий к одному из них, эту информацию подтвердил, впрочем, по его словам, договор между данными фирмами пока не подписан, но это может случиться уже в ближайшее время. Представитель МТС на вопрос «Ведомостей» о переговорах по поводу аренды площадей в Silver City не ответил. В O1 Properties от комментариев отказались.

МТС – один из крупнейших мобильных операторов в России. Число абонентов у компании превышает 80 млн человек. Ее крупнейший акционер – АФК «Система» (42,09%), еще 49,98% акций находится в свободном обращении. Выручка ПАО «МТС» по итогам 2023 г. составила 605,9 млрд руб., чистая прибыль – 55,5 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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