МТС может закрыть одну из крупнейших в этом году сделок на рынке офисов

МТС может закрыть одну из крупнейших в этом году сделок на рынке офисовОператор хочет арендовать 10 000 кв. м в бизнес-центре Silver City в центре Москвы
Российский сотовый оператор МТС договаривается с инвесткомпанией O1 Properties об аренде у нее 10 000 кв. м в бизнес-центре Silver City, который находится на Серебрянической набережной в центре Москвы. Об этом «Ведомостям» рассказали три консультанта, работавших с участниками потенциальной сделки. Источник, близкий к одному из них, эту информацию подтвердил, впрочем, по его словам, договор между данными фирмами пока не подписан, но это может случиться уже в ближайшее время. Представитель МТС на вопрос «Ведомостей» о переговорах по поводу аренды площадей в Silver City не ответил. В O1 Properties от комментариев отказались.
МТС – один из крупнейших мобильных операторов в России. Число абонентов у компании превышает 80 млн человек. Ее крупнейший акционер – АФК «Система» (42,09%), еще 49,98% акций находится в свободном обращении. Выручка ПАО «МТС» по итогам 2023 г. составила 605,9 млрд руб., чистая прибыль – 55,5 млрд руб.