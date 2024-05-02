МТС может закрыть одну из крупнейших в этом году сделок на рынке офисов

Российский сотовый оператор МТС договаривается с инвесткомпанией O1 Properties об аренде у нее 10 000 кв. м в бизнес-центре Silver City, который находится на Серебрянической набережной в центре Москвы. Об этом «Ведомостям» рассказали три консультанта, работавших с участниками потенциальной сделки. Источник, близкий к одному из них, эту информацию подтвердил, впрочем, по его словам, договор между данными фирмами пока не подписан, но это может случиться уже в ближайшее время. Представитель МТС на вопрос «Ведомостей» о переговорах по поводу аренды площадей в Silver City не ответил. В O1 Properties от комментариев отказались.