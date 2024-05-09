«Газпром» продаст часть недвижимости в Москве из-за переезда в Петербург

«Газпром» продаст часть недвижимости в Москве из-за переезда в ПетербургЭто позволит немного сократить убытки, которые в 2023 году превысили 600 млрд рублей
«Газпром» выставит на продажу часть недвижимого имущества в Москве в связи с завершением переезда в Санкт-Петербург, сообщила компания. Речь идет о шести комплексах офисного, производственного и гостиничного назначения в различных районах столицы.
Представитель монополии отказался раскрыть общую площадь этих объектов. Но, по данным Росреестра, бизнес-центры «Газпрома» на улицах Строителей и Новочеремушкинской занимают 7695 кв. м и 11 163 кв. м соответственно. На продажу также выставлена производственно-техническая база на улице Обручева на 25 001 кв. м и санаторно-курортный комплекс «Империал Парк отель & Спа» на 139 номеров в деревне Рогозинино в Новой Москве.
За офисные здания и производственный комплекс «Газпром» может выручить около 7 млрд руб.,подсчитала партнер «Ricci | Консалтинг и оценка» Яна Кузина. Руководитель департамента рынков капитала и инвестиций IBC Real Estate Микаэл Казарян полагает, что рыночная стоимость этих объектов выше – порядка 12 млрд руб.
Партнер NF Group Мария Зимина говорит, что данные объекты могут заинтересовать инвесторов как для прямого использования, так и дальнейшей перепродажи. Но в целом, по ее словам, юго-запад столицы – не самое популярное направление для офисных помещений. Основатель Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич отметил, что «Империал Парк отель & Спа» крупный и ценный объект, стоимость одного номера там может составлять $300 000 – 500 000 ($41,7-69,5 млн за всю гостиницу). Хотя сам отель уже старый и он нуждается в реконструкции, поэтому конечная стоимость может быть ниже, замечает он.
«Газпром» принял решение о переезде в башню «Лахта-центр» в Санкт-Петербурге еще в июне 2021 г. В связи с этим монополия постепенно избавлялась от своих активов в Москве. К примеру, она продала части комплекса зданий на пр-те Вернадского (20 107 кв.м) компании «Тверская усадьба» Александра Набатова.
Продажа активов «Газпрома» в Москве совпала с публикацией ее отчетности за 2023 г., в которой компания впервые за 25 лет объявила об убытках. В прошлом году «Газпром» впервые получил чистый убыток по МСФО, при этом он стал максимальным за всю историю компании – 629,1 млрд руб.(предыдущий год компания закончила с чистой прибылью 1,23 трлн руб.). В предыдущий раз годовой убыток по МСФО был зафиксирован в 1999 г. в размере 95,2 млрд руб.
Выручка «Газпрома» в прошлом году упала на 27% до 8,54 трлн руб. Из отчетности компании следует, что убыточным был именно газовый сегмент бизнеса «Газпрома», его убыток в 2023 г. был еще больше – 1,2 трлн руб. против прибыли в том же размере за 2022 г. Выручка от продажи газа в целом по группе упала более чем вдвое до 3,1 трлн руб., а с учетом акцизов и таможенных пошлин – до 4,1 трлн руб. При этом все снижение пришлось на поставки за рубеж.
Аналитики также отмечали, что в 2024 г. финансовые результаты «Газпрома» могут быть сопоставимы с показателями предыдущего года.