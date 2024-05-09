«Газпром» продаст часть недвижимости в Москве из-за переезда в Петербург

Выручка «Газпрома» в прошлом году упала на 27% до 8,54 трлн руб. Из отчетности компании следует, что убыточным был именно газовый сегмент бизнеса «Газпрома», его убыток в 2023 г. был еще больше – 1,2 трлн руб. против прибыли в том же размере за 2022 г. Выручка от продажи газа в целом по группе упала более чем вдвое до 3,1 трлн руб., а с учетом акцизов и таможенных пошлин – до 4,1 трлн руб. При этом все снижение пришлось на поставки за рубеж.