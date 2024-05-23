«Тинькофф» может выкупить здания Центрального телеграфа в центре Москвы

«Тинькофф» договаривается с кипрской Riverstretch Trading & Investments о приобретении у нее зданий Центрального телеграфа на Тверской улице в центре Москвы. От этом «Ведомостям» рассказали два источника, близких к обеим компаниям. Об этом также знают три консультанта, работавших с участниками потенциальной сделки. Два из них утверждают, что стороны достигли всех принципиальных договоренностей, еще один добавляет, что обязывающие договоры должны быть подписаны в ближайшие три месяца. Впрочем, в «Тинькофф» и девелоперской компании Vos’hod (ее акционер – Riverstretch Trading & Investments, она занимается реконструкцией зданий Центрального телеграфа) факт переговоров между собой подтвердить отказались. Так же поступил и представитель Ricci, которую источники «Ведомостей» называют консультантом этой сделки. Запрос в CORE.XP, занимавшейся разработкой концепции ритейл-части в этом объекте, остался без ответа.