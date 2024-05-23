«Тинькофф» может выкупить здания Центрального телеграфа в центре Москвы

«Тинькофф» может выкупить здания Центрального телеграфа в центре МосквыГруппа планирует разместить в историческом здании на Тверской улице свой университет
«Тинькофф» договаривается с кипрской Riverstretch Trading & Investments о приобретении у нее зданий Центрального телеграфа на Тверской улице в центре Москвы. От этом «Ведомостям» рассказали два источника, близких к обеим компаниям. Об этом также знают три консультанта, работавших с участниками потенциальной сделки. Два из них утверждают, что стороны достигли всех принципиальных договоренностей, еще один добавляет, что обязывающие договоры должны быть подписаны в ближайшие три месяца. Впрочем, в «Тинькофф» и девелоперской компании Vos’hod (ее акционер – Riverstretch Trading & Investments, она занимается реконструкцией зданий Центрального телеграфа) факт переговоров между собой подтвердить отказались. Так же поступил и представитель Ricci, которую источники «Ведомостей» называют консультантом этой сделки. Запрос в CORE.XP, занимавшейся разработкой концепции ритейл-части в этом объекте, остался без ответа.
Здание Центрального телеграфа общей площадью около 55 000 кв. м было построено в 1925–1927 гг. по проекту архитектора Ивана Рерберга (до этого он размещался на Мясницкой улице). Долгое время комплекс, являющийся памятником архитектуры, использовался для нужд Московской телеграфной станции, отделений междугородной и международной телефонной связи. В 2019 г. структура «Ростелекома» продала за 3,5 млрд руб. большую часть площадей в историческом комплексе фирме ООО «Центральный телеграф», которая связана с Riverstretch Trading & Investments. Последняя известна как акционер O1 Properties – одного из крупнейших владельцев офисов класса А в Москве. Позже данная фирма консолидировала все площади в зданиях на Тверской улице, выкупив их у Промсвязьбанка и Дом.РФ.
Сейчас Vos’hod ведет реконструкцию зданий Центрального телеграфа, в результате которой здание должно превратиться в современный многофункциональный комплекс общей площадью более 64 000 кв. м. Он должен включать в себя офисы, апартаменты и ритейл-зону.
«Тинькофф» намерен выкупить весь проект, но по большому счету ему нужны только офисные площади (порядка 28 000 кв. м), которые он хочет использовать для размещения своего Центрального университета, говорят источники «Ведомостей». По их словам, для этого группе придется перепроектировать офисную часть, что потребует дополнительных затрат. Они также отмечают, что вносить изменения в ритейл-зону не планируется, так как по торговым площадям уже подписано ряд крупных договоров аренды – например, с сетью «Золотое яблоко». Что «Тинькофф» планирует делать с апартаментами, они не сказали.
Рыночную стоимость зданий Центрального телеграфа управляющий партнер Alto Real Estate Fund Наталия Тишендорф оценивает примерно в 25 млрд руб. Затраты только на офисную часть могут составить 11–12 млрд руб., уточняет исполнительный директор Remain Александр Богданов. По его словам, Центральный университет получит одно из лучших офисных помещений в городе, в премиальном районе с хорошей транспортной и социальной инфраструктурой. При этом Богданов полагает, что в здании могут расположиться и офисы самого «Тинькофф». Директор практики по сопровождению сделок в области недвижимости компании «Технологии доверия» (экс-PwC) Саян Цыренов также называет Центральный телеграф уникальным историческим объектом, его приобретение позволит покупателю разместить свой бизнес на центральной улице Москвы.
«Тинькофф» не жалеет средств на свой вуз. Группа зарегистрировала компанию «Автономная некоммерческая организация высшего образования «Центральный университет» только в мае 2023 г. Но уже через месяц она объявила о запуске вуза, который должен на первом этапе специализироваться на математике и компьютерных науках, говорилось в ее сообщении. Его партнерами выступают ЦБ, «Норникель», VK, «Росатом», МТС, Avito и «Тинькофф», которые создают собственные образовательные программы. В августе 2023 г. «Тинькофф» арендовал для университета около 15 000 кв. м в бизнес-центре Ducat Place II на ул. Гашека. Основной актив группы «Тинькофф» (TCS Group) – «Тинькофф банк». Также в нее входят структуры «Тинькофф мобайл», «Тинькофф страхование», управляющая компания «Тинькофф капитал», сеть центров разработки в крупных городах России и «Тинькофф образование». По итогам I квартала 2024 г. чистая прибыль TCS Group составила 22,3 млрд руб. В 2022 г. основным акционером группы стал холдинг «Интеррос» Владимира Потанина.