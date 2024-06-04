Газета
Телеграм
Подкаст
/ Недвижимость

Участки в Пушкине, на которых AERE хотела построить ТЦ, выставили на продажу

Теперь на них выгодней строить склады или жилье
Екатерина Волкова
Антон Филатов
Консультанты уверены, что строить новый крупный торговый центр в Пушкине сегодня смысла нет/ Максим Стулов / Ведомости

Компания «Актарус», занимающаяся реализацией арестованного имущества должников, выставила на продажу права долгосрочной аренды двух земельных участков общей площадью около 51 га в подмосковном Пушкине. Соответствующие уведомления появились на сайте электронной площадки ГИС «Торги». Там сказано, что Федеральная служба судебных приставов обратила взыскание на эти площадки в рамках истребования долговых обязательств Марийского нефтеперерабатывающего завода (его владельцем считался бизнесмен Дмитрий Мазуров, приговоренный в прошлом году к 10 годам колонии за мошенничество и растрату в особо крупном размере) перед Интерпромбанком. Юридическим правообладателем этих участков в лотовой документации указана фирма «Патера», имущество которой, как следует из материалов Арбитражного суда Москвы, было заложено как раз по договору между Марийским НПЗ и Интерпромбанком еще в 2019 г.

Согласно «СПАРК-Интерфаксу», как минимум до апреля 2022 г. «Патера» принадлежала европейской инвестиционной компании Atrium European Real Estate (AERE). В ее отчетности говорилось, что она в Пушкине хотела построить торгово-развлекательный комплекс на 250 000 кв. м, но эти планы так и не были реализованы. А в 2022 г. она продала участки некому Рафаэлю Гималову, а уже в прошлом году они перешли Дмитрию Тесису. Связаться с ним не удалось. Стартовая цена лотов – 1,3 млрд руб., сами торги должны пройти в начале июля. Получить комментарии представителей «Патеры» и Мазурова не удалось.

Вы видите 28% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных