Участки в Пушкине, на которых AERE хотела построить ТЦ, выставили на продажу

Участки в Пушкине, на которых AERE хотела построить ТЦ, выставили на продажуТеперь на них выгодней строить склады или жилье
Компания «Актарус», занимающаяся реализацией арестованного имущества должников, выставила на продажу права долгосрочной аренды двух земельных участков общей площадью около 51 га в подмосковном Пушкине. Соответствующие уведомления появились на сайте электронной площадки ГИС «Торги». Там сказано, что Федеральная служба судебных приставов обратила взыскание на эти площадки в рамках истребования долговых обязательств Марийского нефтеперерабатывающего завода (его владельцем считался бизнесмен Дмитрий Мазуров, приговоренный в прошлом году к 10 годам колонии за мошенничество и растрату в особо крупном размере) перед Интерпромбанком. Юридическим правообладателем этих участков в лотовой документации указана фирма «Патера», имущество которой, как следует из материалов Арбитражного суда Москвы, было заложено как раз по договору между Марийским НПЗ и Интерпромбанком еще в 2019 г.
Согласно «СПАРК-Интерфаксу», как минимум до апреля 2022 г. «Патера» принадлежала европейской инвестиционной компании Atrium European Real Estate (AERE). В ее отчетности говорилось, что она в Пушкине хотела построить торгово-развлекательный комплекс на 250 000 кв. м, но эти планы так и не были реализованы. А в 2022 г. она продала участки некому Рафаэлю Гималову, а уже в прошлом году они перешли Дмитрию Тесису. Связаться с ним не удалось. Стартовая цена лотов – 1,3 млрд руб., сами торги должны пройти в начале июля. Получить комментарии представителей «Патеры» и Мазурова не удалось.