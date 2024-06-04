Участки в Пушкине, на которых AERE хотела построить ТЦ, выставили на продажу

Компания «Актарус», занимающаяся реализацией арестованного имущества должников, выставила на продажу права долгосрочной аренды двух земельных участков общей площадью около 51 га в подмосковном Пушкине. Соответствующие уведомления появились на сайте электронной площадки ГИС «Торги». Там сказано, что Федеральная служба судебных приставов обратила взыскание на эти площадки в рамках истребования долговых обязательств Марийского нефтеперерабатывающего завода (его владельцем считался бизнесмен Дмитрий Мазуров, приговоренный в прошлом году к 10 годам колонии за мошенничество и растрату в особо крупном размере) перед Интерпромбанком. Юридическим правообладателем этих участков в лотовой документации указана фирма «Патера», имущество которой, как следует из материалов Арбитражного суда Москвы, было заложено как раз по договору между Марийским НПЗ и Интерпромбанком еще в 2019 г.