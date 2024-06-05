ГК ССК построит еще три отеля в Краснодарском крае

Отель в Анапе на 2551 номер появится на участке площадью 9,6 га в Сосновом проезде, следует из презентации проекта. Он будет включать в себя спа-зону, несколько бассейнов, фитнес- и детский центры. Затраты на него составят 21 млрд руб. Еще 30 млрд руб. ГК ССК вложит в гостиницу в Туапсе на 2500 номеров, которая будет построена на территории местного пансионата «Весна». В рамках этого комплекса также запланирован общественно-деловой центр. Проект в Новороссийске будет включать в себя отель на 3000 номеров и многофункциональный курортный комплекс (он, в свою очередь, будет состоять из торгового и медицинского центров, детского клуба и нескольких ресторанов). Планируемые инвестиции – 33,4 млрд руб.