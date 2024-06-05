ГК ССК построит еще три отеля в Краснодарском крае

ГК ССК построит еще три отеля в Краснодарском краеИнвестиции в эти проекты составят 84 млрд рублей
ГК ССК планирует возвести в Анапе, Туапсе и Новороссийске три гостиничных комплекса. Соответствующее инвестиционное соглашение было подписано девелопером с властями Краснодарского края на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ–2024). По словам представителей сторон, совокупные инвестиции в эти проекты превысят 84 млрд руб.
Отель в Анапе на 2551 номер появится на участке площадью 9,6 га в Сосновом проезде, следует из презентации проекта. Он будет включать в себя спа-зону, несколько бассейнов, фитнес- и детский центры. Затраты на него составят 21 млрд руб. Еще 30 млрд руб. ГК ССК вложит в гостиницу в Туапсе на 2500 номеров, которая будет построена на территории местного пансионата «Весна». В рамках этого комплекса также запланирован общественно-деловой центр. Проект в Новороссийске будет включать в себя отель на 3000 номеров и многофункциональный курортный комплекс (он, в свою очередь, будет состоять из торгового и медицинского центров, детского клуба и нескольких ресторанов). Планируемые инвестиции – 33,4 млрд руб.
ГК ССК занимается строительством жилья преимущественно в Краснодарском крае. Там она возвела уже более 1,8 млн кв. м недвижимости. Среди проектов компании – ЖК «Сегодня», «Дыхание», «Лучший», «Сердце» в Краснодаре. У компании также есть проект в Калининграде – ЖК «Включи» на 400 000 кв. м. Владелец девелопера – Карен Казарян.
Заниматься гостиницами ГК ССК стала сравнительно недавно. В прошлом году компания договорилась о строительстве двух отелей – в Анапе («Корсаков») и в поселке Новомихайловский в Туапсинском районе. Генеральный директор группы Александр Мелишев сообщил, что она рассматривает возможность создания собственного гостиничного оператора, деталей он не озвучил.