Объемы ввода складов в Московском регионе снизились почти в 1,8 раза

О снижении объемов ввода традиционных логопарков говорят и другие консультанты, но цифры у них отличаются. К примеру, руководитель отдела складской и индустриальной недвижимости CORE.XP Антон Алябьев уверяет, что в этом году было построено лишь 196 000 кв. м складов, а это почти в 3 раза меньше, чем годом ранее. А региональный директор департамента складской и индустриальной недвижимости Nikoliers Виктор Афанасенко и вовсе говорит о 173 000 кв. м. Среди крупнейших объектов, которые были введены в первом полугодии 2024 г., консультанты называют новые очереди в логистических парках «Софьино» (41 800 кв. м) в Раменском районе Подмосковья, «Атлант-парк» (39 000 кв. м) в Богородском городском округе и «Обухово-парк» (30 200 кв. м) там же, говорится в отчете Ricci.