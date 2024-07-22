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Объемы ввода складов в Московском регионе снизились почти в 1,8 раза

Девелоперы опасаются строить новые логопарки без договоренностей с арендаторами или покупателями
Екатерина Волкова
Андрей Гордеев / Ведомости

В первые шесть месяцев 2024 г. в Московском регионе было введено в эксплуатацию 294 700 кв. м складских помещений, говорится в отчете консалтинговой компании Ricci. По ее данным, это минимальный показатель за последние несколько лет. К примеру, в первом полугодии 2023 г. на рынок вышло почти в 1,8 раза больше – 525 382 кв. м, а годом ранее – 769 726 кв. м. В отчете также уточняется, что компания считала только классические склады и не учитывала объекты формата light industrial (площади в них используются не для хранения, а для развития производства легкой промышленности).

О снижении объемов ввода традиционных логопарков говорят и другие консультанты, но цифры у них отличаются. К примеру, руководитель отдела складской и индустриальной недвижимости CORE.XP Антон Алябьев уверяет, что в этом году было построено лишь 196 000 кв. м складов, а это почти в 3 раза меньше, чем годом ранее. А региональный директор департамента складской и индустриальной недвижимости Nikoliers Виктор Афанасенко и вовсе говорит о 173 000 кв. м. Среди крупнейших объектов, которые были введены в первом полугодии 2024 г., консультанты называют новые очереди в логистических парках «Софьино» (41 800 кв. м) в Раменском районе Подмосковья, «Атлант-парк» (39 000 кв. м) в Богородском городском округе и «Обухово-парк» (30 200 кв. м) там же, говорится в отчете Ricci.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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