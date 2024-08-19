Сбербанк нашел покупателя на бывший торговый центр корпорации «Тэн»

Торговый центр был построен в 2004 г. корпорацией «Тэн». Этот объект вместе с еще пятью комплексами («Город Лефортово» на 159 000 кв. м на шоссе Энтузиастов, «Косино парк» на 31 000 кв. м на Святоозерской улице, две очереди «Города на Рязанке» на 140 000 кв. м и «Облака» на 86 000 кв. м) перешли на баланс Сбербанка в ноябре 2023 г. Консультанты тогда говорили, что данные объекты достались кредитной организации в счет погашения долгов. Сам банк в прошлом году выставлял их на торги за 12,6 млрд руб. Но тогда найти покупателей не удалось. «Л-153» стал первым торговым центром из этого портфеля, который получилось продать.