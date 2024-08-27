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Объем сделок с московскими коворкингами за год вырос на четверть

Несмотря на активное строительство традиционных бизнес-центров, офисных площадей на всех по-прежнему не хватает
Екатерина Волкова
Максим Стулов / Ведомости

В первом полугодии 2024 г. в Москве было сдано в аренду 64 000 кв. м гибких офисов, говорится в отчете консалтинговой компании CORE.XP. Там сказано, что это на 25% превышает показатели аналогичного периода прошлого года: тогда различные компании арендовали в коворкингах 51 000 кв. м. Активность на рынке гибких офисов действительно растет, подтверждают другие консультанты, но динамику не приводят. Лишь руководитель департамента исследований и аналитики Commonwealth Partnership Полина Афанасьева утверждает, что спрос за первые шесть месяцев этого года вырос на 2% до 46 000 кв. м. Впрочем, по ее словам, с учетом июля и августа объем сделок уже составил 55 000 кв. м. Коммерческий директор сети гибких офисов Space 1 Мария Кабанова говорит, что только ее компания сдала в аренду 5000 кв. м в своих проектах, а это в 2 раза больше, чем было годом ранее.

Среди крупнейших сделок этого года – аренда Московской биржей 5400 кв. м в гибком офисе Business Club от Сapital Group в бизнес-центре «Газетный» в центре столицы. Кроме того, Yadro заняла 4700 кв. м в том же Business Club в «Искра-парке» на Ленинградском проспекте, а Marsh Insurance Brokers – 1273 кв. м в одном из офисов Space 1.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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