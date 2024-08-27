Объем сделок с московскими коворкингами за год вырос на четверть

В первом полугодии 2024 г. в Москве было сдано в аренду 64 000 кв. м гибких офисов, говорится в отчете консалтинговой компании CORE.XP. Там сказано, что это на 25% превышает показатели аналогичного периода прошлого года: тогда различные компании арендовали в коворкингах 51 000 кв. м. Активность на рынке гибких офисов действительно растет, подтверждают другие консультанты, но динамику не приводят. Лишь руководитель департамента исследований и аналитики Commonwealth Partnership Полина Афанасьева утверждает, что спрос за первые шесть месяцев этого года вырос на 2% до 46 000 кв. м. Впрочем, по ее словам, с учетом июля и августа объем сделок уже составил 55 000 кв. м. Коммерческий директор сети гибких офисов Space 1 Мария Кабанова говорит, что только ее компания сдала в аренду 5000 кв. м в своих проектах, а это в 2 раза больше, чем было годом ранее.