Пайщики фонда, владеющего складом FM Logistic в Дмитрове, могут лишиться доходов

Компания Parus Asset Management, управляющая закрытыми фондами недвижимости, уведомила пайщиков одного из них о сложностях с выплатой им доходов в ближайшей перспективе. Соответствующее письмо она разослала инвесторам ЗПИФ «Парус-Дмитров», которому принадлежит складской комплекс «FM Logistic Дмитров» (122 329 кв. м) в подмосковном Дмитрове. «Ведомости» ознакомились с этим документом, его содержание подтвердил сооснователь Parus Asset Management Сергей Егоров. В нем сказано, что июльское повышение ключевой ставки (ЦБ тогда установил ее на уровне 18%) и, главное, ужесточение прогнозов ставит под вопрос возможность дальнейших выплат. Задолженность перед ВТБ на текущий момент, как следует из письма, составляет 2,9 млрд руб., тогда как на счетах фонда остается всего 280 млн руб. До конца года ЗПИФ должен будет выплатить проценты по кредиту в размере 243 млн руб., при этом операционный доход от склада за этот же период составит 209 млн руб.