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Пайщики фонда, владеющего складом FM Logistic в Дмитрове, могут лишиться доходов

Управляющая фондом Parus Asset Management потеряла возможность выплачивать им деньги из-за повышения ставок по кредитам
Екатерина Волкова
Антон Филатов
parus.properties

Компания Parus Asset Management, управляющая закрытыми фондами недвижимости, уведомила пайщиков одного из них о сложностях с выплатой им доходов в ближайшей перспективе. Соответствующее письмо она разослала инвесторам ЗПИФ «Парус-Дмитров», которому принадлежит складской комплекс «FM Logistic Дмитров» (122 329 кв. м) в подмосковном Дмитрове. «Ведомости» ознакомились с этим документом, его содержание подтвердил сооснователь Parus Asset Management Сергей Егоров. В нем сказано, что июльское повышение ключевой ставки (ЦБ тогда установил ее на уровне 18%) и, главное, ужесточение прогнозов ставит под вопрос возможность дальнейших выплат. Задолженность перед ВТБ на текущий момент, как следует из письма, составляет 2,9 млрд руб., тогда как на счетах фонда остается всего 280 млн руб. До конца года ЗПИФ должен будет выплатить проценты по кредиту в размере 243 млн руб., при этом операционный доход от склада за этот же период составит 209 млн руб.

В связи с этим Parus Asset Management предлагает приостановить выплаты дохода до конца 2024 г. За это время компания намерена договориться с текущими арендаторами логопарка (среди них FM Logistic и логистический оператор «Альфа») о повышении ставок. Их увеличение на 17% позволит фонду обслуживать долг, резюмируется в письме.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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