Газета
Телеграм
Подкаст
/ Недвижимость

На месте торгового центра «Нора» в Нагатине-Садовниках появится жилой комплекс

Его строительством будет заниматься Capital Group
Екатерина Волкова
Яндекс.Панорамы

Мэрия Москвы разрешила построить на 1,45 га на пр-те Андропова в районе ст. м. «Коломенская» жилой комплекс на 59 790 кв. м. Это следует из градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ), который размещен на сайте Государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности столицы. В документе сказано, что правообладателем площадки, на которой сейчас расположен торговый центр «Нора» (27 000 кв. м), выступает ООО «Автоимпорт», эту фирму участники рынка связывают с «Союз маринс групп». А вот заказчик ГПЗУ – девелоперская компания Capital Group. Именно она и будет заниматься строительством данного жилого комплекса, знают два консультанта, работавших с собственниками «Норы». Представитель Capital Group от комментариев отказался. В «Союз маринс групп» на запрос «Ведомостей» не ответили. Связаться с представителем «Автоимпорта» не удалось.

Capital Group – один из крупнейших девелоперов Москвы. В портфеле компании 9 млн кв. м. Среди проектов компании «Золотой» на Софийской набережной, Capital Towers на Краснопресненской набережной, многофункциональный комплекс «Око» в «Москва-сити», жилой комплекс «Бадаевский» на Кутузовском проспекте. Владелец компании – Павел Тё.

Вы видите 28% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных