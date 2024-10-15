На месте торгового центра «Нора» в Нагатине-Садовниках появится жилой комплекс

Мэрия Москвы разрешила построить на 1,45 га на пр-те Андропова в районе ст. м. «Коломенская» жилой комплекс на 59 790 кв. м. Это следует из градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ), который размещен на сайте Государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности столицы. В документе сказано, что правообладателем площадки, на которой сейчас расположен торговый центр «Нора» (27 000 кв. м), выступает ООО «Автоимпорт», эту фирму участники рынка связывают с «Союз маринс групп». А вот заказчик ГПЗУ – девелоперская компания Capital Group. Именно она и будет заниматься строительством данного жилого комплекса, знают два консультанта, работавших с собственниками «Норы». Представитель Capital Group от комментариев отказался. В «Союз маринс групп» на запрос «Ведомостей» не ответили. Связаться с представителем «Автоимпорта» не удалось.