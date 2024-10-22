Газета
Телеграм
Подкаст
/ Недвижимость

«Киевская площадь» может построить крупный технопарк в Люблине

Это позволит группе получить льготы по жилым проектам, которыми она начала заниматься в последнее время
Екатерина Волкова
Алексей Орлов / Ведомости

Бизнесмены Роберт Узилов, Наор Азроев и Альфред Захаряев стали владельцами инвестиционной компании (ИК) «Юго-восток», которой принадлежит складской комплекс общей площадью 20 151 кв. м на Чагинской улице в районе Люблино. По данным ЕГРЮЛа, сделка была закрыта 26 сентября. Новые владельцы логопарка связаны с ГК «Киевская площадь», утверждают два консультанта, работавшие с этим объектом. Это подтверждается и данными «СПАРК-Интерфакса». К примеру, в профиле Узилова указан почтовый ящик с доменом торгового центра «Европейский», который принадлежит «Киевской площади», Азроев же является совладельцем ряда компаний, принадлежащих этой группе, среди них «Высотка» (владеет бывшей гостиницей «Украина» у Киевского вокзала, которая сейчас работает под брендом Radisson Collection), «Торговый центр «Пражский», «Флора и фауна» (торговый центр «Садовод») и проч. Запрос в «Киевскую площадь» остался без ответа. Связаться с самими предпринимателями, а также с представителями предыдущих собственников ИК «Юго-восток» – Андрея Надбаева и закрытого паевого инвестиционного фонда «Горизонт-Н» – не удалось.

На месте складского комплекса на Чагинской улице мэрия Москвы уже разрешила построить многофункциональный комплекс с технопарком на 150 000 кв. м. Рыночную стоимость самой площадки руководитель департамента по работе со складскими и производственными помещениями IBC Real Estate Евгений Бумагин оценивает в 400–450 млн руб. Еще 13–15 млрд руб. придется вложить в создание технопарка, говорит партнер компании «Ricci | Консалтинг и оценка» Яна Кузина.

Вы видите 33% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных