«Киевская площадь» может построить крупный технопарк в Люблине

Бизнесмены Роберт Узилов, Наор Азроев и Альфред Захаряев стали владельцами инвестиционной компании (ИК) «Юго-восток», которой принадлежит складской комплекс общей площадью 20 151 кв. м на Чагинской улице в районе Люблино. По данным ЕГРЮЛа, сделка была закрыта 26 сентября. Новые владельцы логопарка связаны с ГК «Киевская площадь», утверждают два консультанта, работавшие с этим объектом. Это подтверждается и данными «СПАРК-Интерфакса». К примеру, в профиле Узилова указан почтовый ящик с доменом торгового центра «Европейский», который принадлежит «Киевской площади», Азроев же является совладельцем ряда компаний, принадлежащих этой группе, среди них «Высотка» (владеет бывшей гостиницей «Украина» у Киевского вокзала, которая сейчас работает под брендом Radisson Collection), «Торговый центр «Пражский», «Флора и фауна» (торговый центр «Садовод») и проч. Запрос в «Киевскую площадь» остался без ответа. Связаться с самими предпринимателями, а также с представителями предыдущих собственников ИК «Юго-восток» – Андрея Надбаева и закрытого паевого инвестиционного фонда «Горизонт-Н» – не удалось.