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Бывшая Deloitte переведет свою штаб-квартиру в офис у Павелецкого вокзала

Компания закрыла сделку по аренде площадей в строящемся бизнес-центре структуры группы ВТБ
Екатерина Волкова
hals-development.ru

Аудиторская компания «Деловые решения и технологии» (ДРТ, экс-Deloitte) подписала с входящей в ВТБ группой «Галс-девелопмент» соглашение об аренде у нее 5200 кв. м в строящемся рядом с Павелецким вокзалом бизнес-центре Dubinin’Sky. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель Ricci, которая выступила консультантом этой сделки. Представитель «Галс-девелопмента» и управляющий партнер и руководитель по операционным вопросам ДРТ Андрей Швецов эту информацию подтвердили.

Dubinin’Sky включает в себя две 24-этажные башни на 106 088 кв. м, ввод комплекса в эксплуатацию запланирован на начало 2026 г. Представитель Ricci уточняет, что ДРТ стала одним из первых крупных арендаторов, подписавших долгосрочный договор на площади в этом объекте.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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