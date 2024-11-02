Бывшая Deloitte переведет свою штаб-квартиру в офис у Павелецкого вокзала

Бывшая Deloitte переведет свою штаб-квартиру в офис у Павелецкого вокзалаКомпания закрыла сделку по аренде площадей в строящемся бизнес-центре структуры группы ВТБ
Аудиторская компания «Деловые решения и технологии» (ДРТ, экс-Deloitte) подписала с входящей в ВТБ группой «Галс-девелопмент» соглашение об аренде у нее 5200 кв. м в строящемся рядом с Павелецким вокзалом бизнес-центре Dubinin’Sky. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель Ricci, которая выступила консультантом этой сделки. Представитель «Галс-девелопмента» и управляющий партнер и руководитель по операционным вопросам ДРТ Андрей Швецов эту информацию подтвердили.
Dubinin’Sky включает в себя две 24-этажные башни на 106 088 кв. м, ввод комплекса в эксплуатацию запланирован на начало 2026 г. Представитель Ricci уточняет, что ДРТ стала одним из первых крупных арендаторов, подписавших долгосрочный договор на площади в этом объекте.
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