Бывшая Deloitte переведет свою штаб-квартиру в офис у Павелецкого вокзала

Аудиторская компания «Деловые решения и технологии» (ДРТ, экс-Deloitte) подписала с входящей в ВТБ группой «Галс-девелопмент» соглашение об аренде у нее 5200 кв. м в строящемся рядом с Павелецким вокзалом бизнес-центре Dubinin’Sky. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель Ricci, которая выступила консультантом этой сделки. Представитель «Галс-девелопмента» и управляющий партнер и руководитель по операционным вопросам ДРТ Андрей Швецов эту информацию подтвердили.