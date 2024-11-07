Рядом с Домодедовом появится еще один крупный склад

Девелоперская компания «Ориентир» стала владельцем участка площадью 154 га в деревне Тургенево в Домодедовском районе Подмосковья. Об этом «Ведомостям» сообщил ее представитель и подтвердили два консультанта, работавших с группой. Продавца этой площадки они не раскрывают. На участке «Ориентир» планирует построить вторую очередь логистического парка «Ориентир юг» на 550 000 кв. м. Доля свободных площадей на рынке складской недвижимости сегодня составляет менее 1%, поэтому покупка участка под новый проект – важный шаг как для компании, так и для рынка в целом, объясняет генеральный директор девелопера Елена Бабенко.