Рядом с Домодедовом появится еще один крупный склад

Рядом с Домодедовом появится еще один крупный складГК «Ориентир» собирается построить там логопарк на 550 000 кв. м
Девелоперская компания «Ориентир» стала владельцем участка площадью 154 га в деревне Тургенево в Домодедовском районе Подмосковья. Об этом «Ведомостям» сообщил ее представитель и подтвердили два консультанта, работавших с группой. Продавца этой площадки они не раскрывают. На участке «Ориентир» планирует построить вторую очередь логистического парка «Ориентир юг» на 550 000 кв. м. Доля свободных площадей на рынке складской недвижимости сегодня составляет менее 1%, поэтому покупка участка под новый проект – важный шаг как для компании, так и для рынка в целом, объясняет генеральный директор девелопера Елена Бабенко.
Условия сделки в «Ориентире» не раскрыли. Такой участок земли промышленного назначения в этом месте может стоить ориентировочно 1,5 млрд руб., подсчитал руководитель департамента по работе со складскими и производственными помещениями IBC Real Estate Евгений Бумагин. А вот партнер NF Group Константин Фомиченко утверждает, что рыночная цена в Домодедовском районе сейчас находится на уровне 20 млн руб. за 1 га. В этом случае девелопер мог заплатить за территорию более 3 млрд руб.