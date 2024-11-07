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/ Недвижимость

Рядом с Домодедовом появится еще один крупный склад

ГК «Ориентир» собирается построить там логопарк на 550 000 кв. м
Екатерина Волкова
Евгений Разумный / Ведомости

Девелоперская компания «Ориентир» стала владельцем участка площадью 154 га в деревне Тургенево в Домодедовском районе Подмосковья. Об этом «Ведомостям» сообщил ее представитель и подтвердили два консультанта, работавших с группой. Продавца этой площадки они не раскрывают. На участке «Ориентир» планирует построить вторую очередь логистического парка «Ориентир юг» на 550 000 кв. м. Доля свободных площадей на рынке складской недвижимости сегодня составляет менее 1%, поэтому покупка участка под новый проект – важный шаг как для компании, так и для рынка в целом, объясняет генеральный директор девелопера Елена Бабенко.

Условия сделки в «Ориентире» не раскрыли. Такой участок земли промышленного назначения в этом месте может стоить ориентировочно 1,5 млрд руб., подсчитал руководитель департамента по работе со складскими и производственными помещениями IBC Real Estate Евгений Бумагин. А вот партнер NF Group Константин Фомиченко утверждает, что рыночная цена в Домодедовском районе сейчас находится на уровне 20 млн руб. за 1 га. В этом случае девелопер мог заплатить за территорию более 3 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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