Sminex выставила на продажу часть активов «Инграда»

Sminex договаривается о продаже части проектов компании «Инград», которую она выкупила в октябре этого года. Об этом «Ведомостям» рассказали три консультанта, работавших с этими девелоперами. По их словам, речь идет в основном о площадках, предназначенных для строительства жилых комплексов комфорт-класса. Портфель «Инграда» включает 19 девелоперских проектов на 7,1 млн кв. м, сообщали ранее стороны. Sminex может избавиться от восьми объектов на 2,7 млн кв. м, говорят собеседники «Ведомостей». Среди них – ЖК «Новое Пушкино», «Белый Grad» в Мытищах, «Филатов луг» в новой Москве, «Одинград» в Одинцове и проч. Вице-президент по финансовым и юридическим вопросам Sminex Елена Кульбикова уверяет, что компания действительно рассматривает различные сценарии по развитию активов «Инграда», в том числе продажу непрофильных площадок. По некоторым проектам уже ведутся переговоры, добавляет она. Конкретных претендентов она не назвала.