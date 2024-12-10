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Sminex выставила на продажу часть активов «Инграда»

Некоторые проекты компании не соответствуют стратегии девелопера
Екатерина Волкова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Sminex договаривается о продаже части проектов компании «Инград», которую она выкупила в октябре этого года. Об этом «Ведомостям» рассказали три консультанта, работавших с этими девелоперами. По их словам, речь идет в основном о площадках, предназначенных для строительства жилых комплексов комфорт-класса. Портфель «Инграда» включает 19 девелоперских проектов на 7,1 млн кв. м, сообщали ранее стороны. Sminex может избавиться от восьми объектов на 2,7 млн кв. м, говорят собеседники «Ведомостей». Среди них – ЖК «Новое Пушкино», «Белый Grad» в Мытищах, «Филатов луг» в новой Москве, «Одинград» в Одинцове и проч. Вице-президент по финансовым и юридическим вопросам Sminex Елена Кульбикова уверяет, что компания действительно рассматривает различные сценарии по развитию активов «Инграда», в том числе продажу непрофильных площадок. По некоторым проектам уже ведутся переговоры, добавляет она. Конкретных претендентов она не назвала.

Sminex создана в 2007 г. сооснователем компании «Росбилдинг» Алексеем Тулуповым. Компания специализируется на строительстве и управлении жилой и коммерческой недвижимостью. Среди ее проектов – элитный жилой квартал «Лаврушинский» в Лаврушинском переулке, клубный дом «Чистые пруды» в Потаповском переулке, комплекс «Достижение» на ул. Академика Королева, клубный дом «Обыденский № 1» на Остоженке и проч.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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