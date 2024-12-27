Компания Эрнста и ADG Group продала еще семь кинотеатров в Москве

Столичная мэрия выкупила у ООО «Эдисонэнерго», которому принадлежали права на реконструкцию 39 старых советских кинотеатров в Москве, шесть таких объектов. Об этом в своем телеграм-канале сообщила консалтинговая и юридическая компания Сonsul Group. Согласно выписке «Росреестра», с которой ознакомились «Ведомости», речь идет о зданиях бывших кинотеатров «Ашхабад» на Чертановской улице, «Комсомолец» на Дмитровском шоссе, «Восход» на ул. Михайлова, «Таллин» на Севастопольском проспекте, «Рига» во Владыкине и «Волга» в Лианозове. Из документов следует, что все сделки были завершены 19 декабря.