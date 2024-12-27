Компания Эрнста и ADG Group продала еще семь кинотеатров в Москве

Компания Эрнста и ADG Group продала еще семь кинотеатров в МосквеИх планировалось реконструировать в торговые центры
Столичная мэрия выкупила у ООО «Эдисонэнерго», которому принадлежали права на реконструкцию 39 старых советских кинотеатров в Москве, шесть таких объектов. Об этом в своем телеграм-канале сообщила консалтинговая и юридическая компания Сonsul Group. Согласно выписке «Росреестра», с которой ознакомились «Ведомости», речь идет о зданиях бывших кинотеатров «Ашхабад» на Чертановской улице, «Комсомолец» на Дмитровском шоссе, «Восход» на ул. Михайлова, «Таллин» на Севастопольском проспекте, «Рига» во Владыкине и «Волга» в Лианозове. Из документов следует, что все сделки были завершены 19 декабря.
В ADG Group, которая выступает одним из совладельцев «Эдисонэнерго», не ответили на запрос «Ведомостей». В департаменте городского имущества Москвы информацию о приобретении кинотеатров общей площадью более 15 700 кв. м подтвердили. Планы по использованию этих объектов сейчас прорабатываются городом, уточнил представитель ведомства. По его словам, здания и участки под ними будут вовлечены в экономический оборот с учетом будущих градостроительных решений в зависимости от потребностей районов.