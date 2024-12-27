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Компания Эрнста и ADG Group продала еще семь кинотеатров в Москве

Их планировалось реконструировать в торговые центры
Антон Филатов
Вячеслав Прокофьев / ТАСС
Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Столичная мэрия выкупила у ООО «Эдисонэнерго», которому принадлежали права на реконструкцию 39 старых советских кинотеатров в Москве, шесть таких объектов. Об этом в своем телеграм-канале сообщила консалтинговая и юридическая компания Сonsul Group. Согласно выписке «Росреестра», с которой ознакомились «Ведомости», речь идет о зданиях бывших кинотеатров «Ашхабад» на Чертановской улице, «Комсомолец» на Дмитровском шоссе, «Восход» на ул. Михайлова, «Таллин» на Севастопольском проспекте, «Рига» во Владыкине и «Волга» в Лианозове. Из документов следует, что все сделки были завершены 19 декабря.

В ADG Group, которая выступает одним из совладельцев «Эдисонэнерго», не ответили на запрос «Ведомостей». В департаменте городского имущества Москвы информацию о приобретении кинотеатров общей площадью более 15 700 кв. м подтвердили. Планы по использованию этих объектов сейчас прорабатываются городом, уточнил представитель ведомства. По его словам, здания и участки под ними будут вовлечены в экономический оборот с учетом будущих градостроительных решений в зависимости от потребностей районов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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