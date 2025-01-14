Бельгийская Ghelamco нашла еще одного покупателя на свой единственный актив в России

Входящая в «Альфа-групп» управляющая компания (УК) «Альфа-капитал» ведет переговоры с бельгийской Ghelamco о приобретении у нее складского комплекса на 243 000 кв. м, который находится в подмосковном Дмитрове. Об этом «Ведомостям» рассказали два источника, близких к обеим сторонам возможной сделки. По их словам, в случае ее закрытия покупатель планирует внести этот объект в закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости, а его паи предложить квалифицированным инвесторам. Они также называют транзакцию именно с этой компанией логичной, так как связанный с «Альфа-групп» Альфа-банк является кредитором данного логопарка и менеджеры холдинга хорошо знакомы со всеми его преимуществами и недостатками. Запрос в Ghelamco остался без ответа. А вот представитель «Альфа-капитала» подтвердил, что он рассматривает покупку склада в Дмитрове, но другие детали, включая стадию переговоров, не уточнил. В консалтинговой компании СORE.XP, которая представляет интересы продавца, от комментариев отказались.