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Бельгийская Ghelamco нашла еще одного покупателя на свой единственный актив в России

Приобретением принадлежащего ей логопарка в Дмитрове интересуется фонд «Альфа-капитала»
Екатерина Волкова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Входящая в «Альфа-групп» управляющая компания (УК) «Альфа-капитал» ведет переговоры с бельгийской Ghelamco о приобретении у нее складского комплекса на 243 000 кв. м, который находится в подмосковном Дмитрове. Об этом «Ведомостям» рассказали два источника, близких к обеим сторонам возможной сделки. По их словам, в случае ее закрытия покупатель планирует внести этот объект в закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости, а его паи предложить квалифицированным инвесторам. Они также называют транзакцию именно с этой компанией логичной, так как связанный с «Альфа-групп» Альфа-банк является кредитором данного логопарка и менеджеры холдинга хорошо знакомы со всеми его преимуществами и недостатками. Запрос в Ghelamco остался без ответа. А вот представитель «Альфа-капитала» подтвердил, что он рассматривает покупку склада в Дмитрове, но другие детали, включая стадию переговоров, не уточнил. В консалтинговой компании СORE.XP, которая представляет интересы продавца, от комментариев отказались.

Ghelamco была основана бизнесменом Полом Гейсеном в 1985 г. Эта компания считается одним из крупнейших девелоперов Центральной и Восточной Европы, она занимается строительством логистической недвижимости в Бельгии, Польше, Великобритании, Франции и на Кипре. Складской комплекс в Дмитрове – единственный актив Ghelamco в России. Сразу после начала СВО в 2022 г. она выставила его на продажу. Его покупкой в разное время интересовались Vesper, Professional Logistics Technologies (создана Российским фондом прямых инвестиций, Mubadala Investments и другими ближневосточными фондами), владелец логопарка «Южные врата» в Домодедове Instone Development, а также НТК, созданная бывшим топ-менеджером «Лукойла» Валерием Субботиным, сообщали ранее «Коммерсантъ» и РБК. Среди других претендентов – «Кама капитал» и Central Properties, говорили ранее источники «Ведомостей». Причем, по их словам, только последняя на данный момент все еще находится в переговорах по этому объекту.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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