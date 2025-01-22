На территории стадиона «Метеор» на Кутузовском проспекте может появиться жилье

ООО «Капитал груп» стало владельцем двух административных зданий общей площадью 1738 кв. м, которые расположены на территории стадиона «Метеор» рядом с Кутузовским проспектом. Как следует из выписки из Росреестра, сделка была закрыта 18 декабря 2024 г. Продавец – принадлежащее столичному департаменту городского имущества (ДГИ) АО «ЦУГИ». В Capital Group от комментариев отказались.