На территории стадиона «Метеор» на Кутузовском проспекте может появиться жилье

На территории стадиона «Метеор» на Кутузовском проспекте может появиться жильеДевелопер Capital Group выкупил у мэрии Москвы находящиеся там здания
ООО «Капитал груп» стало владельцем двух административных зданий общей площадью 1738 кв. м, которые расположены на территории стадиона «Метеор» рядом с Кутузовским проспектом. Как следует из выписки из Росреестра, сделка была закрыта 18 декабря 2024 г. Продавец – принадлежащее столичному департаменту городского имущества (ДГИ) АО «ЦУГИ». В Capital Group от комментариев отказались.
Представитель ДГИ факт сделки по продаже объектов на территории «Метеора» подтвердил. Цель – вовлечь эти объекты в экономический оборот. Дальнейшее развитие площадки определит ее текущий собственник с учетом градостроительных норм и правил, резюмировал собеседник «Ведомостей».
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