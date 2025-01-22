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На территории стадиона «Метеор» на Кутузовском проспекте может появиться жилье

Девелопер Capital Group выкупил у мэрии Москвы находящиеся там здания
Екатерина Волкова
Антон Филатов
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

ООО «Капитал груп» стало владельцем двух административных зданий общей площадью 1738 кв. м, которые расположены на территории стадиона «Метеор» рядом с Кутузовским проспектом. Как следует из выписки из Росреестра, сделка была закрыта 18 декабря 2024 г. Продавец – принадлежащее столичному департаменту городского имущества (ДГИ) АО «ЦУГИ». В Capital Group от комментариев отказались.

Представитель ДГИ факт сделки по продаже объектов на территории «Метеора» подтвердил. Цель – вовлечь эти объекты в экономический оборот. Дальнейшее развитие площадки определит ее текущий собственник с учетом градостроительных норм и правил, резюмировал собеседник «Ведомостей».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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