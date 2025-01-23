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ВТБ переделает дом Гуськова у Ильинки в собственный офис

Вскоре закроется несколько популярных у чиновников заведений
Екатерина Волкова
Максим Иванов
Полина Гриценко
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

ВТБ реконструирует здания в Большом Черкасском переулке в бизнес-центр для собственных нужд. Об этом «Ведомостям» сообщили сотрудники нескольких заведений, арендующих площади в этом комплексе. По их словам, они уже получили соответствующие уведомления от собственника объекта об освобождении помещений. Как минимум три из них – Lambic, Old School Pub и Trappist – прекратят работу до конца января.

Из отчета об инженерно-геодезических изысканиях, который был опубликован на сайте мэрии Москвы летом прошлого года, следует, что в данных строениях действительно запланирован капитальный ремонт. В документе указано, что после этого они будут использоваться как «здания банка ВТБ». «Мы планируем использовать помещения в Большом Черкасском переулке для размещения сотрудников банка», – подтвердил представитель последнего. Для этого, по его словам, запланирован капитальный ремонт объекта. Обновление офисов по планам завершится в 2026 г., уточнил собеседник «Ведомостей».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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