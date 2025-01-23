ВТБ переделает дом Гуськова у Ильинки в собственный офис

Из отчета об инженерно-геодезических изысканиях, который был опубликован на сайте мэрии Москвы летом прошлого года, следует, что в данных строениях действительно запланирован капитальный ремонт. В документе указано, что после этого они будут использоваться как «здания банка ВТБ». «Мы планируем использовать помещения в Большом Черкасском переулке для размещения сотрудников банка», – подтвердил представитель последнего. Для этого, по его словам, запланирован капитальный ремонт объекта. Обновление офисов по планам завершится в 2026 г., уточнил собеседник «Ведомостей».