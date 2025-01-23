ВТБ переделает дом Гуськова у Ильинки в собственный офис

ВТБ переделает дом Гуськова у Ильинки в собственный офисВскоре закроется несколько популярных у чиновников заведений
ВТБ реконструирует здания в Большом Черкасском переулке в бизнес-центр для собственных нужд. Об этом «Ведомостям» сообщили сотрудники нескольких заведений, арендующих площади в этом комплексе. По их словам, они уже получили соответствующие уведомления от собственника объекта об освобождении помещений. Как минимум три из них – Lambic, Old School Pub и Trappist – прекратят работу до конца января.
Из отчета об инженерно-геодезических изысканиях, который был опубликован на сайте мэрии Москвы летом прошлого года, следует, что в данных строениях действительно запланирован капитальный ремонт. В документе указано, что после этого они будут использоваться как «здания банка ВТБ». «Мы планируем использовать помещения в Большом Черкасском переулке для размещения сотрудников банка», – подтвердил представитель последнего. Для этого, по его словам, запланирован капитальный ремонт объекта. Обновление офисов по планам завершится в 2026 г., уточнил собеседник «Ведомостей».