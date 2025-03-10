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Продажи жилья в новостройках Московского региона выросли в 1,6 раза

Этому способствовали в том числе различные акции от застройщиков
Мария Асиновская
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

В феврале 2025 г. в Московском регионе было заключено 12 398 договоров долевого участия (ДДУ) в строительстве многоквартирных домов. Такие данные со ссылкой на Росреестр «Ведомостям» предоставила компания «НДВ супермаркет недвижимости». Ее представитель уточняет, что по сравнению с первым месяцем этого года данный показатель вырос на 31%. Он добавляет, что в феврале 2024 г. было зафиксировано лишь 7462 ДДУ, таким образом, продажи выросли почти в 1,6 раза. Так, по данным «НДВ супермаркет недвижимости», в старой Москве на первичном рынке жилья заключили 5700 договоров, что на 29% больше, чем было в январе, и на 58% – по сравнению с прошлым февралем. В новой Москве спрос увеличился на 27,5 и 89% соответственно – до 2089 лотов, а в Подмосковье – на 36 и 67,2% до 4572 квартир.

«Если в январе продажи квартир по сравнению с предыдущим месяцем выросли только в границах старой территории столицы на 20,8%, а в новой Москве и Московской области этот показатель снизился на 49 и 6% соответственно, то в феврале это падение удалось отыграть», – объясняет руководитель департамента аналитики и консалтинга «НДВ супермаркет недвижимости» Елена Чегодаева.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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