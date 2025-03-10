Продажи жилья в новостройках Московского региона выросли в 1,6 раза

В феврале 2025 г. в Московском регионе было заключено 12 398 договоров долевого участия (ДДУ) в строительстве многоквартирных домов. Такие данные со ссылкой на Росреестр «Ведомостям» предоставила компания «НДВ супермаркет недвижимости». Ее представитель уточняет, что по сравнению с первым месяцем этого года данный показатель вырос на 31%. Он добавляет, что в феврале 2024 г. было зафиксировано лишь 7462 ДДУ, таким образом, продажи выросли почти в 1,6 раза. Так, по данным «НДВ супермаркет недвижимости», в старой Москве на первичном рынке жилья заключили 5700 договоров, что на 29% больше, чем было в январе, и на 58% – по сравнению с прошлым февралем. В новой Москве спрос увеличился на 27,5 и 89% соответственно – до 2089 лотов, а в Подмосковье – на 36 и 67,2% до 4572 квартир.