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Санкт-Петербург и Москва стали мировыми лидерами по росту цен на элитное жилье

Этому способствовали в том числе дефицит предложения и возвращение капитала в Россию
Мария Асиновская
Владимир Смирнов / ТАСС
Владимир Смирнов / ТАСС

Два крупнейших города России – Санкт-Петербург и Москва стали самыми динамично развивающимися мегаполисами мира с точки зрения темпов роста цен на элитные новостройки. Соответствующий рейтинг был составлен отечественной консалтинговой компанией NF Group на основе отчета о благосостоянии The Wealth Report 2025 от Knight Frank. Сама она до 2022 г. работала в нашей стране под брендом последней. Данный отчет включает рейтинг глобальной динамики средневзвешенных цен на элитное жилье в национальной валюте (Prime International Residential Index). Российские города с 2023 г. там не учитываются, но данные по ним рассчитала NF Group.

Санкт-Петербург занял первую строчку в рейтинге, поднявшись за год на одну позицию. В 2024 г. цены там выросли на 25,8% до 790 000 руб. за 1 кв. м. В Москве элитное жилье за аналогичный период подорожало на 20,5% до 1,95 млн руб. за квадрат. В итоге российская столица – на втором месте в рейтинге, хотя по итогам 2023 г. она была лишь на 19-й строчке. В топ-3 с динамикой в 18,4% также вошел Сеул, ранее он был на 22-й позиции (стоимость 1 кв. м дорогой недвижимости в других городах Knight Frank не приводит). Самым быстрорастущим местом в Европе с точки зрения роста цен на элитное жилье стал греческий остров Корфу. Он (вместе с Мехико и американским Аспеном) занял восьмую строчку в рейтинге с динамикой в 8,9%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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