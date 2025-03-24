Санкт-Петербург и Москва стали мировыми лидерами по росту цен на элитное жилье

Санкт-Петербург занял первую строчку в рейтинге, поднявшись за год на одну позицию. В 2024 г. цены там выросли на 25,8% до 790 000 руб. за 1 кв. м. В Москве элитное жилье за аналогичный период подорожало на 20,5% до 1,95 млн руб. за квадрат. В итоге российская столица – на втором месте в рейтинге, хотя по итогам 2023 г. она была лишь на 19-й строчке. В топ-3 с динамикой в 18,4% также вошел Сеул, ранее он был на 22-й позиции (стоимость 1 кв. м дорогой недвижимости в других городах Knight Frank не приводит). Самым быстрорастущим местом в Европе с точки зрения роста цен на элитное жилье стал греческий остров Корфу. Он (вместе с Мехико и американским Аспеном) занял восьмую строчку в рейтинге с динамикой в 8,9%.