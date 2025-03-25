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Продавец лома займет бывший офис «Трансаэро» и оргкомитета ЧМ-2018 по футболу

Компания «Транслом» хочет арендовать «Дом Парк культуры» в центре Москвы
Екатерина Волкова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Компания «Транслом» ведет переговоры с фирмой «АМ-билдинг центр» об аренде у нее офисного комплекса «Дом Парк культуры» (7482 кв. м) на Зубовском бульваре у ст. м. «Парк культуры». Об этом «Ведомостям» рассказали два источника, близких к разным сторонам возможной сделки. Об этом также знают два консультанта, работавших с этим объектом. По их словам, сама транзакция находится на завершающей стадии. В «Трансломе» и «АМ-билдинг центре» на запросы не ответили.

15-этажный «Дом Парк культуры» был построен в 2010 г. Площади в этом офисном комплексе, как отмечает заместитель коммерческого директора сети Business Club Степан Зайцев, исторически сдавались моноарендаторам. Заместитель руководителя департамента офисной недвижимости Nikoliers Валентин Кусов напоминает, что ранее там располагались штаб-квартиры «Трансаэро» и оргкомитета Чемпионата миру по футболу 2018 г. Там же находился и офис «Мосэнерго».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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