Продавец лома займет бывший офис «Трансаэро» и оргкомитета ЧМ-2018 по футболу

Продавец лома займет бывший офис «Трансаэро» и оргкомитета ЧМ-2018 по футболуКомпания «Транслом» хочет арендовать «Дом Парк культуры» в центре Москвы
Компания «Транслом» ведет переговоры с фирмой «АМ-билдинг центр» об аренде у нее офисного комплекса «Дом Парк культуры» (7482 кв. м) на Зубовском бульваре у ст. м. «Парк культуры». Об этом «Ведомостям» рассказали два источника, близких к разным сторонам возможной сделки. Об этом также знают два консультанта, работавших с этим объектом. По их словам, сама транзакция находится на завершающей стадии. В «Трансломе» и «АМ-билдинг центре» на запросы не ответили.
15-этажный «Дом Парк культуры» был построен в 2010 г. Площади в этом офисном комплексе, как отмечает заместитель коммерческого директора сети Business Club Степан Зайцев, исторически сдавались моноарендаторам. Заместитель руководителя департамента офисной недвижимости Nikoliers Валентин Кусов напоминает, что ранее там располагались штаб-квартиры «Трансаэро» и оргкомитета Чемпионата миру по футболу 2018 г. Там же находился и офис «Мосэнерго».