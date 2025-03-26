«Траст» продаст офис осужденного за хищение экс-депутата Госдумы Варшавского

Сведения об этом размещены на сайте самой финансовой организации. Там сказано, что этот объект принадлежит признанной банкротом фирме «Биллиз». По данным «СПАРК-Интерфакса», ее собственник – бывший депутат Госдумы и бизнесмен Вадим Варшавский. Связаться с его представителем, а также арбитражным управляющим «Биллиза» не удалось. Представитель «Траста» сообщил лишь, что данный актив «выставлен на торги в рамках предусмотренной законом о банкротстве процедуры».