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«Траст» продаст офис осужденного за хищение экс-депутата Госдумы Варшавского

Расположенный на Остоженке бизнес-центр в итоге могут перестроить в элитное жилье
Екатерина Волкова
Банк непрофильных активов «Траст»
Банк непрофильных активов «Траст»

Банк «Траст» планирует продать бизнес-центр общей площадью 818 кв. м, расположенный в 1-м Зачатьевском переулке на Остоженке в центре Москвы.

Сведения об этом размещены на сайте самой финансовой организации. Там сказано, что этот объект принадлежит признанной банкротом фирме «Биллиз». По данным «СПАРК-Интерфакса», ее собственник – бывший депутат Госдумы и бизнесмен Вадим Варшавский. Связаться с его представителем, а также арбитражным управляющим «Биллиза» не удалось. Представитель «Траста» сообщил лишь, что данный актив «выставлен на торги в рамках предусмотренной законом о банкротстве процедуры».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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