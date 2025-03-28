У Coldy может появиться еще один проект в центре Москвы

У Coldy может появиться еще один проект в центре МосквыДевелопер договаривается о партнерстве с Dominanta по строительству элитного жилого комплекса на Патриарших прудах
Девелопер Coldy будет соинвестором проекта элитного жилого комплекса на 9377 кв. м, который компания Dominanta бизнесмена Дениса Бородако планирует построить в Большом Козихинском переулке в районе Патриарших прудов в центре столицы. Об этом «Ведомостям» рассказали два источника, близких к обоим застройщикам. Один из них говорит, что вопрос окончательно решен, второй утверждает, что стороны все еще ведут переговоры и обсуждают финансовые условия. Он не исключает, что в конечном итоге Dominanta и вовсе выйдет из этого проекта, впрочем, пока речь идет о партнерстве двух девелоперов. В Coldy от комментариев отказались. Dominanta действительно ведет переговоры с этой компанией «об объединении компетенций с целью совместной реализации элитного проекта», сообщил представитель застройщика. Другие детали он не раскрыл.
Новый жилой комплекс должен появиться на месте двух административных зданий 1907 года постройки. Одно из них Dominanta выкупила в апреле 2023 г. у компании «Союзинвест» бывшего акционера Соликамского магниевого завода Игоря Пестрикова. Изначально предполагалось, что девелопер будет самостоятельно заниматься строительством элитного дома на данной площадке. Но «по экономическим причинам его кредиторы настояли на привлечении финансового партнера», говорит источник, близкий к одному из них. Он утверждает, что средства на приобретение участков на Патриарших прудах выделяли ВТБ и Промсвязьбанк. Там на запросы «Ведомостей» не ответили.