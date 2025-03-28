У Coldy может появиться еще один проект в центре Москвы

Девелопер Coldy будет соинвестором проекта элитного жилого комплекса на 9377 кв. м, который компания Dominanta бизнесмена Дениса Бородако планирует построить в Большом Козихинском переулке в районе Патриарших прудов в центре столицы. Об этом «Ведомостям» рассказали два источника, близких к обоим застройщикам. Один из них говорит, что вопрос окончательно решен, второй утверждает, что стороны все еще ведут переговоры и обсуждают финансовые условия. Он не исключает, что в конечном итоге Dominanta и вовсе выйдет из этого проекта, впрочем, пока речь идет о партнерстве двух девелоперов. В Coldy от комментариев отказались. Dominanta действительно ведет переговоры с этой компанией «об объединении компетенций с целью совместной реализации элитного проекта», сообщил представитель застройщика. Другие детали он не раскрыл.