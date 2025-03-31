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Девелопер «Град» застроит территорию Бутовского комбината

Структура компании получила право на реорганизацию крупной промзоны на юго-западе Москвы
Екатерина Волкова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Входящая в группу «Град» фирма «Специализированный застройщик «Град Пехотная» подала единственную заявку на участие в торгах на право реализации проекта комплексного развития территории (КРТ) в Южном Бутове на юго-западе Москвы. Это следует из протокола, опубликованного на сайте городского инвестиционного портала. Там сказано, что сам аукцион был признан несостоявшимся, но по условиям процедуры с «Град Пехотная» может быть заключен договор. Сумма сделки составит 109,6 млн руб. Согласно проекту планировки, на участке площадью 30,7 га на 2-й Мелитопольской улице, на котором сейчас находится Бутовский комбинат, можно будет построить 320 000 кв. м недвижимости, включая 180 000 кв. м жилья (в том числе 27 000 кв. м – по программе реновации). В «Граде» не ответили на запрос «Ведомостей».

Это не первая попытка московских властей найти инвестора в освоение данной площадки. Осенью 2022 г. мэрия Москвы уже пыталась продать права на нее, но тогда заявок не было. Правда, тогда там можно было строить лишь коммерческую недвижимость. В апреле 2024 г. город увеличил площадь участка с 24,8 до 30,7 га и разрешил возвести там жилье.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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