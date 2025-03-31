Девелопер «Град» застроит территорию Бутовского комбината

Входящая в группу «Град» фирма «Специализированный застройщик «Град Пехотная» подала единственную заявку на участие в торгах на право реализации проекта комплексного развития территории (КРТ) в Южном Бутове на юго-западе Москвы. Это следует из протокола, опубликованного на сайте городского инвестиционного портала. Там сказано, что сам аукцион был признан несостоявшимся, но по условиям процедуры с «Град Пехотная» может быть заключен договор. Сумма сделки составит 109,6 млн руб. Согласно проекту планировки, на участке площадью 30,7 га на 2-й Мелитопольской улице, на котором сейчас находится Бутовский комбинат, можно будет построить 320 000 кв. м недвижимости, включая 180 000 кв. м жилья (в том числе 27 000 кв. м – по программе реновации). В «Граде» не ответили на запрос «Ведомостей».