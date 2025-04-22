Новостройки в Московском регионе начали дешеветь

Стоимость 1 кв. м жилья в новостройках Москвы в I квартале этого года снизилась по сравнению с тремя последними месяцами 2024 г. на 5% до 395 800 руб., по предварительным данным компании «Циан», которая проанализировала динамику поступлений средств на эскроу-счета застройщиков. Аналогичная ситуация, как отмечает сервис, складывается и в новой Москве, и в Московской области. Там цены на новостройки исходя из реальных сделок снизились на 4 и 5% до 240 500 и 183 100 руб. соответственно. Тенденцию подтверждает и сервис BnMap.pro. По его данным, в Москве и новой Москве, к примеру, стоимость проданного жилья на первичном рынке в I квартале 2025 г. сократилась к трем предыдущим месяцам на 1,4% до 326 300 руб. и 243 000 руб. за 1 кв. м, а в Подмосковье – на 5% до 182 400 руб.