Газета
Телеграм
/ Недвижимость

Новостройки в Московском регионе начали дешеветь

Девелоперы продолжают заявлять о повышении цен, но на фоне снижения спроса вынуждены предоставлять скидки
Мария Асиновская
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Стоимость 1 кв. м жилья в новостройках Москвы в I квартале этого года снизилась по сравнению с тремя последними месяцами 2024 г. на 5% до 395 800 руб., по предварительным данным компании «Циан», которая проанализировала динамику поступлений средств на эскроу-счета застройщиков. Аналогичная ситуация, как отмечает сервис, складывается и в новой Москве, и в Московской области. Там цены на новостройки исходя из реальных сделок снизились на 4 и 5% до 240 500 и 183 100 руб. соответственно. Тенденцию подтверждает и сервис BnMap.pro. По его данным, в Москве и новой Москве, к примеру, стоимость проданного жилья на первичном рынке в I квартале 2025 г. сократилась к трем предыдущим месяцам на 1,4% до 326 300 руб. и 243 000 руб. за 1 кв. м, а в Подмосковье – на 5% до 182 400 руб.

Цены на новостройки падают в Подмосковье и в годовом выражении. Как указывает BnMap.pro, 1 кв. м на первичном рынке области в сделках в январе – марте этого года подешевел на 2,5% относительно аналогичного периода 2024 г. В новой Москве, по данным «Циана» на основе поступлений на эскроу-счета, стоимость квартир снизилась на 700 руб. за 1 кв. м – с 183 800 руб., а в Москве жилье подорожало на 5%.

Вы видите 20% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных