Новостройки в Московском регионе начали дешеветь

Новостройки в Московском регионе начали дешеветьДевелоперы продолжают заявлять о повышении цен, но на фоне снижения спроса вынуждены предоставлять скидки
Стоимость 1 кв. м жилья в новостройках Москвы в I квартале этого года снизилась по сравнению с тремя последними месяцами 2024 г. на 5% до 395 800 руб., по предварительным данным компании «Циан», которая проанализировала динамику поступлений средств на эскроу-счета застройщиков. Аналогичная ситуация, как отмечает сервис, складывается и в новой Москве, и в Московской области. Там цены на новостройки исходя из реальных сделок снизились на 4 и 5% до 240 500 и 183 100 руб. соответственно. Тенденцию подтверждает и сервис BnMap.pro. По его данным, в Москве и новой Москве, к примеру, стоимость проданного жилья на первичном рынке в I квартале 2025 г. сократилась к трем предыдущим месяцам на 1,4% до 326 300 руб. и 243 000 руб. за 1 кв. м, а в Подмосковье – на 5% до 182 400 руб.
Цены на новостройки падают в Подмосковье и в годовом выражении. Как указывает BnMap.pro, 1 кв. м на первичном рынке области в сделках в январе – марте этого года подешевел на 2,5% относительно аналогичного периода 2024 г. В новой Москве, по данным «Циана» на основе поступлений на эскроу-счета, стоимость квартир снизилась на 700 руб. за 1 кв. м – с 183 800 руб., а в Москве жилье подорожало на 5%.