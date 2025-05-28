Подмосковные новостройки подорожали впервые в этом году

Средняя стоимость новостроек, расположенных в Московской области, по итогам сделок в апреле этого года составила 194 751 руб. за 1 кв. м, сообщает система мониторинга и анализа BnMAP.pro. По ее данным, это на 4,4% больше, чем было год назад. Более того, по словам представителя сервиса, квартиры на первичном рынке Подмосковья подорожали впервые за этот год: по итогам I квартала цены на новостройки в этом регионе снизились на 2,5% по отношению к первым трем месяцам 2024 г. и на 5% к декабрю до 182 385 руб. за «квадрат».