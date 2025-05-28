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Подмосковные новостройки подорожали впервые в этом году

Девелоперы начали выводить на рынок более дорогие проекты и отказываться от скидок
Мария Асиновская
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Средняя стоимость новостроек, расположенных в Московской области, по итогам сделок в апреле этого года составила 194 751 руб. за 1 кв. м, сообщает система мониторинга и анализа BnMAP.pro. По ее данным, это на 4,4% больше, чем было год назад. Более того, по словам представителя сервиса, квартиры на первичном рынке Подмосковья подорожали впервые за этот год: по итогам I квартала цены на новостройки в этом регионе снизились на 2,5% по отношению к первым трем месяцам 2024 г. и на 5% к декабрю до 182 385 руб. за «квадрат».

О возобновлении роста цен на строящееся в Московской области жилье по итогам закрытых сделок говорит и представитель «Циана». Он напоминает, что в январе – марте квадратный метр в местных новостройках подешевел на 3% к I кварталу 2024 г. и на 6% к октябрю – декабрю прошлого года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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