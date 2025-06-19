Региональный девелопер «Талан» выходит на московский рынок

Сам жилой комплекс занимает участок в 8,9 га у ст. м. «Балтийская». Его жилая площадь составляет 290 000 кв. м, помимо этого там планируется возвести социальную инфраструктуру (школу, детский сад, физкультурно-оздоровительный комплекс), а также разбить ландшафтный парк. В данный момент строится первая из трех очередей объекта, ввести его в эксплуатацию девелопер рассчитывает к 2030 г.