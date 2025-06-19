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Региональный девелопер «Талан» выходит на московский рынок

Он выкупает у Sminex жилой комплекс Injoy на севере столицы
Екатерина Волкова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Smineх договорилась с девелопером «Талан» о продаже ему жилого комплекса бизнес-класса Injoy на ул. Адмирала Макарова на севере Москвы. Об этом «Ведомостям» рассказали представители обеих компаний. Они уточняют, что сделка уже закрыта. В «Талане» говорят, что общие финансовые затраты компании на проект с учетом покупки площадки составят 102 млрд руб.

Сам жилой комплекс занимает участок в 8,9 га у ст. м. «Балтийская». Его жилая площадь составляет 290 000 кв. м, помимо этого там планируется возвести социальную инфраструктуру (школу, детский сад, физкультурно-оздоровительный комплекс), а также разбить ландшафтный парк. В данный момент строится первая из трех очередей объекта, ввести его в эксплуатацию девелопер рассчитывает к 2030 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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