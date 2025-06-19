Региональный девелопер «Талан» выходит на московский рынок

Региональный девелопер «Талан» выходит на московский рынокОн выкупает у Sminex жилой комплекс Injoy на севере столицы
Smineх договорилась с девелопером «Талан» о продаже ему жилого комплекса бизнес-класса Injoy на ул. Адмирала Макарова на севере Москвы. Об этом «Ведомостям» рассказали представители обеих компаний. Они уточняют, что сделка уже закрыта. В «Талане» говорят, что общие финансовые затраты компании на проект с учетом покупки площадки составят 102 млрд руб.
Сам жилой комплекс занимает участок в 8,9 га у ст. м. «Балтийская». Его жилая площадь составляет 290 000 кв. м, помимо этого там планируется возвести социальную инфраструктуру (школу, детский сад, физкультурно-оздоровительный комплекс), а также разбить ландшафтный парк. В данный момент строится первая из трех очередей объекта, ввести его в эксплуатацию девелопер рассчитывает к 2030 г.
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