Московские новостройки дешевеют третий месяц подряд

Московские новостройки дешевеют третий месяц подрядЭто связано в том числе с выходом на рынок более бюджетных проектов
Средняя стоимость 1 кв. м жилья на первичном рынке Москвы исходя из уже заключенных сделок составила 434 317 руб., сообщает сервис «Пульс продаж новостроек». По его данным, это на 14% меньше, чем было в апреле. При этом, как указывает представитель «Яндекс недвижимости», цена предложения за этот же период, наоборот, увеличилась на 0,7% до 441 000 руб. за 1 кв. м. О снижении стоимости столичных новостроек говорят и в сервисе BnMAP.pro, причем это, по словам его представителя, происходит уже третий месяц подряд. По его данным, с февраля квартиры на первичке в старой Москве подешевели на 6% до 483 107 руб. В мае же снижение составило 2,6%. Однако в новой Москве новостройки подорожали на 5,2% к апрелю, а с февраля – на 10,7% до 266 572 руб. за квадрат.
Среднерыночные цены реализации на первичном рынке Москвы действительно падают на протяжении последних нескольких месяцев, подтверждает руководитель управления маркетинговой аналитики Asterus Давид Безлюдов. Однако он подчеркивает, что в разрезе отдельных классов ничего подобного не наблюдается. Снижение стоимости продажи 1 кв. м по всему рынку он объясняет практически двукратным уменьшением доли проектов премиум и de luxe в общем объеме сделок – примерно с 12% в марте до 7% в мае.