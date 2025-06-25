Московские новостройки дешевеют третий месяц подряд

Средняя стоимость 1 кв. м жилья на первичном рынке Москвы исходя из уже заключенных сделок составила 434 317 руб., сообщает сервис «Пульс продаж новостроек». По его данным, это на 14% меньше, чем было в апреле. При этом, как указывает представитель «Яндекс недвижимости», цена предложения за этот же период, наоборот, увеличилась на 0,7% до 441 000 руб. за 1 кв. м. О снижении стоимости столичных новостроек говорят и в сервисе BnMAP.pro, причем это, по словам его представителя, происходит уже третий месяц подряд. По его данным, с февраля квартиры на первичке в старой Москве подешевели на 6% до 483 107 руб. В мае же снижение составило 2,6%. Однако в новой Москве новостройки подорожали на 5,2% к апрелю, а с февраля – на 10,7% до 266 572 руб. за квадрат.