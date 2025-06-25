Газета
Телеграм
Главная / Недвижимость /

Московские новостройки дешевеют третий месяц подряд

Это связано в том числе с выходом на рынок более бюджетных проектов
Мария Асиновская
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Средняя стоимость 1 кв. м жилья на первичном рынке Москвы исходя из уже заключенных сделок составила 434 317 руб., сообщает сервис «Пульс продаж новостроек». По его данным, это на 14% меньше, чем было в апреле. При этом, как указывает представитель «Яндекс недвижимости», цена предложения за этот же период, наоборот, увеличилась на 0,7% до 441 000 руб. за 1 кв. м. О снижении стоимости столичных новостроек говорят и в сервисе BnMAP.pro, причем это, по словам его представителя, происходит уже третий месяц подряд. По его данным, с февраля квартиры на первичке в старой Москве подешевели на 6% до 483 107 руб. В мае же снижение составило 2,6%. Однако в новой Москве новостройки подорожали на 5,2% к апрелю, а с февраля – на 10,7% до 266 572 руб. за квадрат.

Среднерыночные цены реализации на первичном рынке Москвы действительно падают на протяжении последних нескольких месяцев, подтверждает руководитель управления маркетинговой аналитики Asterus Давид Безлюдов. Однако он подчеркивает, что в разрезе отдельных классов ничего подобного не наблюдается. Снижение стоимости продажи 1 кв. м по всему рынку он объясняет практически двукратным уменьшением доли проектов премиум и de luxe в общем объеме сделок – примерно с 12% в марте до 7% в мае.

Вы видите 20% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных