Sminex продала еще один проект девелопера «Инград»Премиальный комплекс Foriver Residence рядом со стадионом «Торпедо» будет достраивать ГК «Сибпромстрой»
Связанная с ГК «Сибпромстрой» Спортивно-строительная компания (ССК) стала владельцем компании СЗ «Симоновская коллекшен», которая выступает девелопером премиального жилого комплекса Foriver Residence на Симоновской набережной в Даниловском районе столицы. По данным «СПАРК-Интерфакса», сделка была закрыта 24 июня. Президент Sminex Алексей Тулупов пояснил, что актив не вписывается в стратегию развития девелопера – в приоритете компании камерные элитные проекты в историческом центре Москвы. В «Сибпромстрое» не ответили на запрос «Ведомостей». Связаться с ССК не удалось.
Foriver Residence строится на участке в 1,3 га в районе ст. м. «Автозаводская». Общая площадь проекта – 22 553 кв. м, из которых 10 000 кв. м – жилье.
Вы видите 20% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам