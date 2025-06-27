Sminex продала еще один проект девелопера «Инград»

Связанная с ГК «Сибпромстрой» Спортивно-строительная компания (ССК) стала владельцем компании СЗ «Симоновская коллекшен», которая выступает девелопером премиального жилого комплекса Foriver Residence на Симоновской набережной в Даниловском районе столицы. По данным «СПАРК-Интерфакса», сделка была закрыта 24 июня. Президент Sminex Алексей Тулупов пояснил, что актив не вписывается в стратегию развития девелопера – в приоритете компании камерные элитные проекты в историческом центре Москвы. В «Сибпромстрое» не ответили на запрос «Ведомостей». Связаться с ССК не удалось.