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Готовые квартиры в российских мегаполисах вновь начали дешеветь

Спрос на жилье падает не только из-за дорогой ипотеки, но и из-за начавшихся отпусков
Мария Асиновская
Ведомости
Ведомости

Средняя стоимость 1 кв. м в готовых домах в российских городах-миллионниках в июне 2025 г. составила 179 990 руб., подсчитала на основе закрывшихся сделок группа «Плюс», управляющая риэлторским направлением девелопера «Самолет» «Самолет плюс». Таким образом, по ее данным, квартиры на вторичке подешевели по сравнению с маем на 1,2%. О снижении цен на такое жилье говорит и представитель компании «Этажи». По информации компании, средняя стоимость продажи квартир в мегаполисах за последний месяц сократилась на 0,8% до 147 850 руб. При этом, по словам ее представителя, в мае вторичка, наоборот, подорожала на 4,5% относительно апреля.

Получается, что цены на готовое жилье вновь пошли вниз, говорят собеседники «Ведомостей». По данным «Этажей», в последний раз стоимость таких квартир в сделках корректировалась в апреле – тогда они подешевели в среднем на 0,2%, хотя в предыдущие месяцы дорожали. А без учета Москвы и Санкт-Петербурга цены сделок падают третий месяц подряд, говорит представитель компании. За этот период, по его словам, они снизились на 2,8% до 121 250 руб. за 1 кв. м.

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