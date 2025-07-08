Готовые квартиры в российских мегаполисах вновь начали дешеветь

Средняя стоимость 1 кв. м в готовых домах в российских городах-миллионниках в июне 2025 г. составила 179 990 руб., подсчитала на основе закрывшихся сделок группа «Плюс», управляющая риэлторским направлением девелопера «Самолет» «Самолет плюс». Таким образом, по ее данным, квартиры на вторичке подешевели по сравнению с маем на 1,2%. О снижении цен на такое жилье говорит и представитель компании «Этажи». По информации компании, средняя стоимость продажи квартир в мегаполисах за последний месяц сократилась на 0,8% до 147 850 руб. При этом, по словам ее представителя, в мае вторичка, наоборот, подорожала на 4,5% относительно апреля.