Инвестиции региональных девелоперов в московскую землю увеличились в 2,5 раза

Региональные застройщики с июля 2024 г. по июнь 2025 г. потратили на приобретение московских площадок под строительство жилья 95 млрд руб., говорится в исследовании консалтинговой компании IBC Real Estate. Там сказано, что по сравнению с предыдущими 12 месяцами инвестиции с их стороны выросли в 2,4 раза. При этом общий объем вложений в столичные участки, по ее данным, за последний год сократился на 9% до 203 млрд руб. Таким образом, на девелоперов из других городов за исследуемый период пришлось 46,7% всех инвестиций. Для сравнения: годом ранее их доля составляла всего 17%, а в 2020–2023 гг. она не превышала 27%.