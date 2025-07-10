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Инвестиции региональных девелоперов в московскую землю увеличились в 2,5 раза

Несмотря на отмену льготной ипотеки и снижение спроса на жилье, покупателей в столице больше, а маржа выше
Мария Асиновская
Многие региональные девелоперы давно искали проекты в Москве
Многие региональные девелоперы давно искали проекты в Москве / Евгений Разумный / Ведомости

Региональные застройщики с июля 2024 г. по июнь 2025 г. потратили на приобретение московских площадок под строительство жилья 95 млрд руб., говорится в исследовании консалтинговой компании IBC Real Estate. Там сказано, что по сравнению с предыдущими 12 месяцами инвестиции с их стороны выросли в 2,4 раза. При этом общий объем вложений в столичные участки, по ее данным, за последний год сократился на 9% до 203 млрд руб. Таким образом, на девелоперов из других городов за исследуемый период пришлось 46,7% всех инвестиций. Для сравнения: годом ранее их доля составляла всего 17%, а в 2020–2023 гг. она не превышала 27%.

За прошедший год участки под строительство жилой недвижимости в Москве приобрели 13 региональных застройщиков, уточняет руководитель департамента рынков капитала и инвестиций IBC Real Estate Микаэл Казарян. Он напоминает, что в июле 2023 г. – июне 2024 г. их было семь, а годом ранее – 11. По оценке руководителя направления жилой недвижимости CORE.XP Екатерины Ломтевой, в 2024 г. – первом полугодии 2025 г. девелоперы из других городов выкупили в общей сложности 15 площадок в столице. Так, основанная в Ижевске компания «Талан» стала владельцем жилого комплекса Injoy у ст. м. «Войковская». Кроме того, краснодарский застройщик «Точно» возведет дом U2 на Лодочной улице в Южном Тушине, а ростовская СК10 будет застраивать участок на 4,3 га на территории ЗиЛа.

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