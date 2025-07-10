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Ритейлер «М.видео» нашел офис для размещения новой штаб-квартиры в Москве

Компания арендовала площади в бывшем бизнес-центре Михаила Гуцериева в Сколкове
Екатерина Волкова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Сеть магазинов электроники «М.видео» договорилась об аренде 11 757 кв. м в бизнес-центре «Орбион» в Сколкове в новой Москве. Об этом «Ведомостям» рассказали три источника, близких к разным сторонам сделки. По их словам, соответствующее соглашение уже подписано, компания намерена переехать в новый офис до конца года. Представитель «М.видео» факт сделки подтвердил. Он пояснил, что ритейлер планирует разместить в «Орбионе» свою новую штаб-квартиру – «М.центр». Переезд, по его словам, позволит всем сотрудникам «работать в едином пространстве» и объединить основной бизнес – цифровые сервисы, финтех и сервисное направление.

Сейчас ключевые подразделения «М.видео» занимают четыре корпуса в бизнес-центре «Новь» на Нижней Красносельской улице в районе ст. м. «Бауманская».

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