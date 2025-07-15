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Azimut Hotels откроет первый пятизвездочный отель в Центральной Азии

Она будет управлять бывшей гостиницей InterContinental в Ташкенте
Екатерина Волкова
Ладислав Карпов / ТАСС
Ладислав Карпов / ТАСС

Принадлежащая бизнесмену Александру Клячину гостиничная сеть Azimut Hotels возьмет в управление пятизвездочную гостиницу International в Ташкенте, сообщил «Ведомостям» представитель компании. По его словам, она будет переименована в Azimut Grand Hotel Tashkent. Он также говорит, что это будет первая премиальная гостиница группы в Центральной Азии и вторая в Узбекистане. В прошлом году сеть открыла в том же Ташкенте четырехзведочный отель Azimut Hotel Tashkent (ранее «Модерно Ташкент»).

International Tashkent (ранее – InterContinental Tashkent) был запущен еще 1997 г. Он стал первым пятизвездочным отелем в Узбекистане. До мая 2012 г. находился под управлением международного оператора InterContinental. В ноябре прошлого года эту гостиницу выкупила на торгах компания Smart fast stroy за $26 млн.

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