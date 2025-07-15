Azimut Hotels откроет первый пятизвездочный отель в Центральной Азии

Принадлежащая бизнесмену Александру Клячину гостиничная сеть Azimut Hotels возьмет в управление пятизвездочную гостиницу International в Ташкенте, сообщил «Ведомостям» представитель компании. По его словам, она будет переименована в Azimut Grand Hotel Tashkent. Он также говорит, что это будет первая премиальная гостиница группы в Центральной Азии и вторая в Узбекистане. В прошлом году сеть открыла в том же Ташкенте четырехзведочный отель Azimut Hotel Tashkent (ранее «Модерно Ташкент»).