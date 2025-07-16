Активы бывшей компании Fleming Family & Partners выставлены на продажу

И все же такие компании, как PNK Group, Radius Group и «Сберлогистика», или девелоперы, работающие с объектами light industrial (для размещения предприятий легкой промышленности), могут рассмотреть эти лоты с точки зрения строительства логистической недвижимости, рассуждает управляющий партнер IBC Global Станислав Ахмедзянов. Их площадь, по его мнению, позволяет разместить там порядка 220 000 кв. м складов. В этом случае инвестиции в такой комплекс составят около 18 млрд руб., говорит эксперт. Впрочем, директор отдела инвестиций и рынков капитала CORE.XP Андрей Трубачев считает, что эти участки подходят только под индивидуальное жилищное строительство, поскольку там нет подъездных путей для логистического комплекса. В этом случае, по его словам, там можно будет возвести 80 000–100 000 кв. м коттеджей. С этим согласна и руководитель направления департамента складской и индустриальной недвижимости Commonwealth Partnership Диана Мирзоян. По ее словам, вряд ли данные площадки будут рассматриваться инвесторами под застройку производственно-складскими объектами, особенно ввиду высокой концентрации таких земель в Домодедовском районе. Впрочем, использование их под жилье тоже потребует сложной и длительной процедуры согласований, что, скорее всего, оттолкнет потенциальных покупателей, особенно при такой цене, констатирует она.