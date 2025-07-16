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Активы бывшей компании Fleming Family & Partners выставлены на продажу

Судебные приставы арестовали порядка 200 га рядом с подмосковным Домодедовом за долги перед «БТА банком»
Екатерина Волкова

Федеральная служба судебных приставов выставила на продажу два крупных земельных участка на 52,3 га в Домодедовском районе Подмосковья. Соответствующее уведомление опубликовано на сайте электронной торговой площадки ГИС «Торги». Из него следует, что реализация этих активов происходит в рамках взыскания с фирмы «Русская недвижимость» $1,19 млрд в пользу казахстанского «БТА банка» (сейчас Neo Bank). При этом собственником этих площадок там указана управляющая компания «Джи ай си эм» (GICM Group). В документации также сказано, что для частичного удовлетворения требований финансовой организации приставы намерены продать в общей сложности пять участков в том же районе, их площадь – 202 га, а совокупная стартовая цена – 5,8 млрд руб. Стоимость первых двух площадок составляет 1,3 млрд руб. Торги по ним назначены на 18 и 29 июля.

На сайте GICM Group сказано, что она была создана в 2004 г. и сперва была частью международной финансовой группы Fleming Family & Partners (создана известным финансистом Марком Гарбером и Роддриком Флемингом), а затем – инвестгруппы GHP Group. Последняя в 2012 г. была выделена из Fleming Family & Partners в связи с покупкой Гарбером и его партнером Иэном Хэннэмом ее российского бизнеса. Она занималась управлением фондами (в основном недвижимости) и личными состояниями, сделками по слиянию и поглощению, финансово-консультационными услугами. Среди ее проектов крупные бизнес-центры Trinity Place и «Электро» в Санкт-Петербурге, складской комплекс «Томилино» в Подмосковье и проч. GICM Group также управляет фондами. Два из них, согласно «СПАРК-Интерфаксу», являются совладельцами фирмы, которой принадлежит лицензия на использование бренда ресторанов быстрого питания Rostic’s.

В GICM Group и Neo Bank на запросы «Ведомостей» не ответили. Связаться с представителем «Русской недвижимости» не удалось. Управляющий партнер GHP Group Олег Мышкин уверяет, что его компания к участкам в Домодедове никакого отношения не имеет. GICM никогда не входила в структуру группы, кредитов «БТА банка» у последней также нет. По данным Rusprofile, GHP Asset Management все же владела «Джи ай си эм» до 2012 г., ее текущий владелец – предприниматель Сергей Мамедов. Связаться с ним не удалось.

Участки в Домодедовском районе теоретически могут представлять интерес для девелоперов, специализирующихся на строительстве коттеджных поселков и складов, полагает директор департамента земельных проектов NF Group Максим Чернядьев. Впрочем, по мнению партнера аналитического центра Ricci Яны Кузиной, в текущей экономической ситуации даже перспективные земельные площадки могут привлечь только очень крупных инвесторов, имеющих стратегические планы по развитию сети складских проектов, или тех, у кого уже есть клиент, готовый поучаствовать в их финансировании. Тем более что, по словам консультантов, стоимость земли выглядит несколько завышенной.

И все же такие компании, как PNK Group, Radius Group и «Сберлогистика», или девелоперы, работающие с объектами light industrial (для размещения предприятий легкой промышленности), могут рассмотреть эти лоты с точки зрения строительства логистической недвижимости, рассуждает управляющий партнер IBC Global Станислав Ахмедзянов. Их площадь, по его мнению, позволяет разместить там порядка 220 000 кв. м складов. В этом случае инвестиции в такой комплекс составят около 18 млрд руб., говорит эксперт. Впрочем, директор отдела инвестиций и рынков капитала CORE.XP Андрей Трубачев считает, что эти участки подходят только под индивидуальное жилищное строительство, поскольку там нет подъездных путей для логистического комплекса. В этом случае, по его словам, там можно будет возвести 80 000–100 000 кв. м коттеджей. С этим согласна и руководитель направления департамента складской и индустриальной недвижимости Commonwealth Partnership Диана Мирзоян. По ее словам, вряд ли данные площадки будут рассматриваться инвесторами под застройку производственно-складскими объектами, особенно ввиду высокой концентрации таких земель в Домодедовском районе. Впрочем, использование их под жилье тоже потребует сложной и длительной процедуры согласований, что, скорее всего, оттолкнет потенциальных покупателей, особенно при такой цене, констатирует она.

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