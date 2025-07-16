Спрос на готовые квартиры в Москве за год практически не изменился

Спрос на готовые квартиры в Москве за год практически не изменилсяНесмотря не недоступную ипотеку, продажи вторичного жилья упали всего на 3%
В первом полугодии 2025 г. территориальное управление Росреестра зарегистрировало в Москве 63 850 сделок с готовыми квартирами, сообщает само ведомство. По его данным, это всего на 3,2% меньше, чем было в аналогичный период годом ранее. Такое падение на фоне общей нестабильности на рынке выглядит достаточно умеренным, говорит управляющий партнер компании «Этажи прайм» Ригина Гордеева. Директор направления «вторичный рынок» «Инком-недвижимости» Сергей Шлома объясняет итоги полугодия относительно неплохими продажами в I квартале этого года, когда активность покупателей подогревалась слухами о возможной заморозке банковских вкладов. Во II квартале, по его словам, реализация жилья снизилась по отношению к январю – марту на 10%.
Впрочем, по данным Росреестра, в июне 2025 г. столичный рынок готовых квартир, наоборот, оживился: закрылась 9771 сделка, что на 11,6% больше, чем было в мае. Гордеева объясняет это длинными праздниками, из-за которых продажи в этом месяце априори находились на низком уровне. Вторичка в июне действительно немного активизировалась за счет покупателей, которые верят в дальнейшее снижение ипотечных ставок, но о структурном восстановлении этого сегмента речи пока не идет, уверена она. На это, по ее словам, указывает и сокращение числа зарегистрированных сделок к июню 2024 г. на 13,9% и к июню 2023 г. на 38%.