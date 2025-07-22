Снижение продаж жилья в Москве не помешало девелоперам увеличить выручку

В январе – июне 2025 г. на эскроу-счета застройщиков в Москве от продажи жилья поступило 917,3 млрд руб., подсчитала компания «Циан». По ее данным, это на 13% больше, чем было в первом полугодии прошлого года. Представитель консалтинговой компании Macon, которая рассчитала доходы столичных застройщиков от реализации всех типов недвижимости в жилых домах (квартир, паркингов, коммерческих помещений и т. д.), уверяет, что за шесть месяцев 2025 г. они заработали 1,06 трлн руб. Прирост год к году, по его словам, составил 14%. При этом, как сообщает территориальное управление Росреестра, число сделок за этот период, наоборот, сократилось на 16,1% до 37 734 шт.