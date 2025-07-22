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Главная / Недвижимость /

Снижение продаж жилья в Москве не помешало девелоперам увеличить выручку

Этому способствовал рост цен на квартиры
Мария Асиновская
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

В январе – июне 2025 г. на эскроу-счета застройщиков в Москве от продажи жилья поступило 917,3 млрд руб., подсчитала компания «Циан». По ее данным, это на 13% больше, чем было в первом полугодии прошлого года. Представитель консалтинговой компании Macon, которая рассчитала доходы столичных застройщиков от реализации всех типов недвижимости в жилых домах (квартир, паркингов, коммерческих помещений и т. д.), уверяет, что за шесть месяцев 2025 г. они заработали 1,06 трлн руб. Прирост год к году, по его словам, составил 14%. При этом, как сообщает территориальное управление Росреестра, число сделок за этот период, наоборот, сократилось на 16,1% до 37 734 шт.

Столичные девелоперы нарастили выручку за счет увеличения стоимости квартир и смещения спроса в более дорогие сегменты, объясняет руководитель сервиса «Циан.Аналитика» Алексей Попов. По статистике BnMap.pro, новостройки Москвы к концу II квартала подорожали год к году в среднем на 14,8% до 489 689 руб. за 1 кв. м. В январе – июне 2025 г. индекс цен Дом.РФ вырос в столице в 2 раза больше, чем в среднем по стране: на 7,25% против 3%.

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