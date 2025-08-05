Структура MR Group построит логопарк в подмосковном Пушкине

MR Group ведет проектирование производственно-складского комплекса в подмосковном Пушкине. Соответствующая информация опубликована на тендерной площадке девелопера. Деталей проекта там нет. В документации указано лишь, что организатором процедуры выступает фирма RBNA, которая специализируется на складской недвижимости. Как она связана с MR Group, не известно. Три консультанта, работавших с обеими компаниями, называют их «дружественными структурами». Один из них уверяет, что RBNA отвечает за складские проекты MR Group, фактически этот застройщик является логистическим направлением последней. Среди проектов RBNA на ее сайте указаны, к примеру, технопарк «Рябиновая» и комплекс «Шишкин лес», которые входят в портфель MR Group. В самих компаниях связь друг с другом не прояснили.