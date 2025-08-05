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Главная / Недвижимость /

Структура MR Group построит логопарк в подмосковном Пушкине

Спрос на склады продолжает расти, что вынуждает девелоперов жилья активнее возводить такие объекты
Екатерина Волкова
Сергей Портер / Ведомости
Сергей Портер / Ведомости

MR Group ведет проектирование производственно-складского комплекса в подмосковном Пушкине. Соответствующая информация опубликована на тендерной площадке девелопера. Деталей проекта там нет. В документации указано лишь, что организатором процедуры выступает фирма RBNA, которая специализируется на складской недвижимости. Как она связана с MR Group, не известно. Три консультанта, работавших с обеими компаниями, называют их «дружественными структурами». Один из них уверяет, что RBNA отвечает за складские проекты MR Group, фактически этот застройщик является логистическим направлением последней. Среди проектов RBNA на ее сайте указаны, к примеру, технопарк «Рябиновая» и комплекс «Шишкин лес», которые входят в портфель MR Group. В самих компаниях связь друг с другом не прояснили.

Общая площадь логистического комплекса в Пушкине составит 50 000 кв. м, говорит представитель RBNA. Он будет состоять из двух зданий классических складов (42 000 кв. м) и блока на 6000 кв. м формата light industrial (под размещение производств легкой промышленности). Инвестиции в этот проект составят 4 млрд руб. Ввести его в эксплуатацию планируется в середине 2027 г.

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