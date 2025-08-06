Интерес арендаторов к небольшим офисам в Москве начал снижаться

Доля сделок по аренде помещений до 500 кв. м в качественных офисных комплексах (классов Prime, A и B) по итогам II квартала 2025 г. составила 68% от общего числа транзакций. Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании CORE.XP. По ее данным, это на 4 п. п. меньше, чем было в апреле – июне прошлого года. Тогда было заключено 426 договоров, тогда как за II квартал этого года их было лишь 260, сказано в документе. Интерес к маленьким офисам действительно начал снижаться, подтверждают другие консультанты. Правда, по их словам, эта тенденция стала заметна лишь во II квартале. Так, в IBC Real Estate говорят, что, если по итогам первого полугодия доля таких сделок год к году увеличилась на 6 п. п. до 65%, то в апреле – июне этот показатель скорректировался с 65 до 56%.