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Главная / Недвижимость /

Интерес арендаторов к небольшим офисам в Москве начал снижаться

Из-за дефицита помещений многие компании предпочитают снимать крупные площади на перспективу
Мария Асиновская
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Доля сделок по аренде помещений до 500 кв. м в качественных офисных комплексах (классов Prime, A и B) по итогам II квартала 2025 г. составила 68% от общего числа транзакций. Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании CORE.XP. По ее данным, это на 4 п. п. меньше, чем было в апреле – июне прошлого года. Тогда было заключено 426 договоров, тогда как за II квартал этого года их было лишь 260, сказано в документе. Интерес к маленьким офисам действительно начал снижаться, подтверждают другие консультанты. Правда, по их словам, эта тенденция стала заметна лишь во II квартале. Так, в IBC Real Estate говорят, что, если по итогам первого полугодия доля таких сделок год к году увеличилась на 6 п. п. до 65%, то в апреле – июне этот показатель скорректировался с 65 до 56%.

Интерес арендаторов смещается в сторону более просторных помещений, отмечает руководитель департамента офисной недвижимости CORE.XP Ирина Хорошилова. По данным этой компании, доля офисов площадью 500–1000 кв. м в общей структуре спроса за год увеличилась с 14 до 16% (67 сделок), 1000–2000 кв. м – с 9 до 11% (45 шт.). Востребованность более крупных помещений за год практически не изменилась: на них приходится лишь 1% транзакций. O1 Properties, по словам ее коммерческого директора Павла Барбашева, фиксирует аналогичную тенденцию внутри своих объектов. Сейчас наибольшим спросом пользуются блоки площадью 1000–1500 кв. м, говорит он. Хорошилова объясняет это тем, что на фоне сохраняющегося уже 2,5 года дефицита офисов арендаторы стали снимать дополнительные пространства как с целью возможного расширения бизнеса, так и для создания комфортной рабочей среды.

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