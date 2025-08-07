Структура Виталия Мащицкого может выкупить бизнес-центр «Тесла» на юге Москвы

Девелопер Asterus Виталия Мащицкого ведет переговоры с ГК «Эталон» о покупке бизнес-центра «Тесла» на пр-те Лихачева в Нагатинской пойме на юге Москвы. Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавших с участниками потенциальной сделки. Эту информацию подтвердили два источника, близких к обеим компаниям. По их словам, сама транзакция уже закрыта. Или это произойдет в самое ближайшее время, добавляет один из них. Представитель Asterus эту информацию не подтвердил, но и не опровергнул. В «Эталоне» на запрос «Ведомостей» не ответили.