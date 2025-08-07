Структура Виталия Мащицкого может выкупить бизнес-центр «Тесла» на юге Москвы

Структура Виталия Мащицкого может выкупить бизнес-центр «Тесла» на юге МосквыЭто будет одна из крупнейших сделок на рынке офисов в этом году
Девелопер Asterus Виталия Мащицкого ведет переговоры с ГК «Эталон» о покупке бизнес-центра «Тесла» на пр-те Лихачева в Нагатинской пойме на юге Москвы. Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавших с участниками потенциальной сделки. Эту информацию подтвердили два источника, близких к обеим компаниям. По их словам, сама транзакция уже закрыта. Или это произойдет в самое ближайшее время, добавляет один из них. Представитель Asterus эту информацию не подтвердил, но и не опровергнул. В «Эталоне» на запрос «Ведомостей» не ответили.
«Тесла» общей площадью 35 000 кв. м была построена в 2023 г. Изначально этот бизнес-центр возводили под крупную финансовую компанию, напоминает заместитель директора департамента офисной недвижимости Ricci Яна Трапезникова. Скорее всего, Asterus покупает этот актив в инвестиционных целях, для последующей сдачи в аренду, говорят опрошенные «Ведомостями» консультанты. Руководитель департамента по работе с офисными помещениями IBC Real Estate Екатерина Белова, в частности, отмечает, что сейчас в этом районе высокий спрос на офисы и довольно низкая доля свободных площадей.