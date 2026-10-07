В деловых районах Москвы в ближайшие пять лет появится более 2 млн кв. м офисов

Похожие оценки приводят и другие аналитики. По данным Remain, в перечисленных локациях до декабря 2030 г. построят 2,4 млн кв. м офисов. При этом в целом по городу анонсировано 6,4 млн кв. м деловой недвижимости классов А и В, утверждает старший аналитик компании Ирина Соханева. То есть на новые кластеры, судя по ее словам, придется примерно 38% ввода. При этом по сравнению с предыдущей пятилеткой данный показатель может увеличиться более чем в 2,5 раза: с сентября 2021 по декабрь 2025 г. в столице сдали бизнес-центры на 2,4 млн кв. м, напоминает эксперт. По оценке руководителя департамента по работе с офисными помещениями IBC Real Estate Екатерины Беловой, прирост за данные периоды составит 140% (с 2,5 млн до 6 млн кв. м). Но в новых кластерах она насчитала только 786 000 кв. м.