Как развитие онлайн-торговли может завязнуть на «последней миле»
В последнее время все чаще возникают разговоры о том, что скоро торговые центры уйдут в небытие – их заменят онлайн-магазины. В доказательство этого тезиса обычно приводятся примеры заброшенных торговых центров в США. Вспоминается фраза из фильма «Москва слезам не верит»: «Наш век – это сплошное телевидение, телевизор скоро заменит все». Но телевизор не только не заменил театры и кино – он и сам потихоньку теряет позиции.
Возвращаясь к теме вечной борьбы онлайн- и офлайн-магазинов, приведу пример из США, которые считаются страной «победившего онлайн-шопинга». Недавно я отдыхал с семьей в Майами. Отпуск не предполагал никаких официальных мероприятий и визитов, поэтому делового костюма в моем чемодане не оказалось. Однако в какой-то момент планы пришлось пересмотреть: представители Ассоциации консультантов США пригласили меня рассказать о российском рынке недвижимости. Поскольку мы вылетали тем же вечером из Майами в Чикаго, не хотелось тратить время на походы по торговым центрам, и я заказал костюм в интернет-магазине. Но я и представить не мог, каким квестом обернется это в общем-то заурядное действие.
Адресом доставки я указал нью-йоркский отель, предварительно уточнив, что доставка туда возможна. Привезти костюм обещали через три дня. На четвертый день возникли какие-то сложности. На пятый выяснилось, что срочная доставка из штата в штат весьма проблематична: у магазина не было специализированной лицензии в рамках противодействия террористической деятельности, которая обязательна в США. Именно она позволяет осуществлять срочную доставку из штата в штат. В итоге через неделю я все еще обсуждал с владельцем этого интернет-магазина условия доставки, а перед американскими коллегами пришлось выступать в casual пиджаке и джинсах.
Конечно, это частный случай, но он хорошо иллюстрирует актуальные проблемы отрасли и преграды для ее дальнейшего развития. Оставим в стороне тот факт, что современный торговый центр – это еще и место проведения досуга, особенно в России, где климат не предполагает круглогодичных развлечений на открытом воздухе. Возьмем в качестве примера такую техническую преграду, как доставка.
Слабое звено
Если раньше двигателем торговли считали рекламу, то сейчас это определенно доставка – огромную роль играют ее скорость, удобство и оказываемый покупателям сервис. Около трети стоимости вещи, которую вы покупаете в интернете, составляет доставка от склада к адресату – 28%, если быть точным. Но именно «последняя миля» является самым слабым звеном в логистической цепочке. Понятно, что в условиях мегаполиса та самая «миля» – расстояние от склада, где хранится товар, до двери дома покупателя – может растянуться на несколько десятков километров. И компании, которым удастся повысить эффективность доставки, станут неоспоримыми лидерами отрасли.
Пока не придуман оптимальный способ снижения стоимости и повышения эффективности доставки «последней мили». Большинство компаний делают ставку на увеличение автопарка, но в условиях сложной транспортной ситуации в мегаполисах, особенно в Москве, это малоэффективно. Другой путь – увеличение штата курьеров. Это влияет на скорость доставки, но никак не влияет на ее удешевление. Многие компании нанимают внешние службы доставки – и тогда большой проблемой становится качество работы. Это наиболее ощутимо бьет по бизнесу, ведь если подрядчик оказал некачественную услуг, страдает репутация компании, а вовсе не службы доставки.
Курьеры и инновации
В поиске новых решений стоит обратить внимание на международный опыт: многие компании выделяют внушительные бюджеты на поиск эффективных способов доставки. За последние восемь лет такие гиганты интернет-торговли, как Amazon, DHL, Alibaba и другие, уже вложили около $10 млрд на разработку и внедрение новейших технологий в этот сервис. Причина проста: исследования, проведенные в Европе, показывают, что около половины покупателей готовы доплатить около 7 евро за то, чтобы заказ был доставлен в день покупки. В первую очередь это касается молодежи, людей с плотным графиком работы и с высоким уровнем дохода, а также жителей отдаленных населенных пунктов.
Еще один путь, по которому идут компании в зарубежных странах, – доставка при помощи дронов, что особенно актуально и эффективно для малонаселенных районов. Однако здесь велик риск столкнуться с проблемами геолокации и вандализма. Пока наиболее оптимальным вариантом остаются консервативные способы доставки товаров. Впрочем, развитие высоких технологий может обеспечить в будущем новые эффективные решения, чтобы от момента нажатия кнопки «купить» и до получения товара покупателю не приходилось тратить время на разговоры с техподдержкой интернет-магазина.
Быть ближе
Большим потенциалом в решении проблемы городской логистики обладают городские промышленные зоны – их достаточно в границах Старой Москвы, и не обязательно все застраивать жильем. Кроме того, весьма привлекательны многоэтажные склады: они выгодны благодаря компактному размещению и относительно невысокой стоимости земельного участка.
Разумеется, аренда склада чем ближе к центру, тем дороже – ставки в пределах Москвы в полтора раза выше, чем в Московской области. Вместе с тем из более чем 1 млн кв. м всех складов в черте города свободно всего 2,5%, и компании нередко сталкиваются с тем, что не могут найти помещение должного качества: лишь 40% от общего объема складов в Москве соответствует критериям компаний-интересантов. Аренда складских помещений близко к центру города остается самым эффективным и действенным способом организации доставки для многих компаний, и они готовы за нее платить.
Ставка на технологии
Современные торговые центры также используют инновационные решения: здесь открываются шоурумы интернет-магазинов, которые используют эти площадки для привлечения консервативной части клиентов. И сейчас мы активно движемся в сторону торгового центра будущего, который представляет собой своеобразный многофункциональный инновационный хаб, где тесно переплетены шопинг, развлечения, сервис, образование и многое другое, что сейчас даже сложно представить в торговом центре.