Возвращаясь к теме вечной борьбы онлайн- и офлайн-магазинов, приведу пример из США, которые считаются страной «победившего онлайн-шопинга». Недавно я отдыхал с семьей в Майами. Отпуск не предполагал никаких официальных мероприятий и визитов, поэтому делового костюма в моем чемодане не оказалось. Однако в какой-то момент планы пришлось пересмотреть: представители Ассоциации консультантов США пригласили меня рассказать о российском рынке недвижимости. Поскольку мы вылетали тем же вечером из Майами в Чикаго, не хотелось тратить время на походы по торговым центрам, и я заказал костюм в интернет-магазине. Но я и представить не мог, каким квестом обернется это в общем-то заурядное действие.