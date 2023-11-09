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«Время масштабной «ковровой застройки» уже прошло»

Председатель совета директоров Capital Group Павел Тё о строительстве знаковых объектов в Москве
Антон Филатов Дарья Молоткова
Председатель совета директоров Capital Group Павел Тё / Андрей Гордеев / Ведомости

Консультанты и коллеги по строительному цеху часто за глаза называют Capital Group «мастер-девелопером», т. е. компанией, которая может добиться от мэрии Москвы согласования более экономически выгодных параметров проекта. «Это взаимная история – мы получаем больше, но и делаем для города больше», – объясняет сооснователь и председатель совета директоров Capital Group Павел Тё. Например, компания строит жилье для обманутых дольщиков и реставрирует объекты культурного наследия.

Capital Group в последние годы действительно собрала приличный портфель: в частности, она будет участвовать в реализации крупнейших проектов на территории города – застройке территории завода «МиГ» на «Динамо» и площадки «Сити-2» рядом с деловым центром «Москва-сити». Но часть своего портфеля группа продала и продает (в том числе региональным игрокам). В проекты «МиГ» и «Сити-2» тоже будут привлекаться партнеры, признает Тё. В интервью «Ведомостям» он рассказывает, как компания взаимодействует с московскими властями, почему она решила строить технопарки и есть ли какая-то выгода девелоперу от участия в программе реновации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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