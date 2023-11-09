«Время масштабной «ковровой застройки» уже прошло»

Capital Group в последние годы действительно собрала приличный портфель: в частности, она будет участвовать в реализации крупнейших проектов на территории города – застройке территории завода «МиГ» на «Динамо» и площадки «Сити-2» рядом с деловым центром «Москва-сити». Но часть своего портфеля группа продала и продает (в том числе региональным игрокам). В проекты «МиГ» и «Сити-2» тоже будут привлекаться партнеры, признает Тё. В интервью «Ведомостям» он рассказывает, как компания взаимодействует с московскими властями, почему она решила строить технопарки и есть ли какая-то выгода девелоперу от участия в программе реновации.