«Время масштабной «ковровой застройки» уже прошло»Председатель совета директоров Capital Group Павел Тё о строительстве знаковых объектов в Москве
Консультанты и коллеги по строительному цеху часто за глаза называют Capital Group «мастер-девелопером», т. е. компанией, которая может добиться от мэрии Москвы согласования более экономически выгодных параметров проекта. «Это взаимная история – мы получаем больше, но и делаем для города больше», – объясняет сооснователь и председатель совета директоров Capital Group Павел Тё. Например, компания строит жилье для обманутых дольщиков и реставрирует объекты культурного наследия.
Capital Group в последние годы действительно собрала приличный портфель: в частности, она будет участвовать в реализации крупнейших проектов на территории города – застройке территории завода «МиГ» на «Динамо» и площадки «Сити-2» рядом с деловым центром «Москва-сити». Но часть своего портфеля группа продала и продает (в том числе региональным игрокам). В проекты «МиГ» и «Сити-2» тоже будут привлекаться партнеры, признает Тё. В интервью «Ведомостям» он рассказывает, как компания взаимодействует с московскими властями, почему она решила строить технопарки и есть ли какая-то выгода девелоперу от участия в программе реновации.