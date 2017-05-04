Как застраивают «Золотой остров» в Москве

Евгений Разумный / Ведомости

Пока известно, что в границах «Золотого острова» построен лишь один объект – пятиэтажный клубный дом, рассчитанный на 22 квартиры площадью от 44 до 135 кв. м. По сообщению эксклюзивного брокера проекта, компании Kalinka Group, квартира под отделку площадью 44,6 кв. м продавалась в прошлом году в доме примерно за 25 млн руб. А максимальная стоимость предложения составляла 83,8 млн руб.

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