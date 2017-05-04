Как застраивают «Золотой остров» в Москве
На территории напротив Кремля построят преимущественно дорогое жилье
В 2014 г. власти Москвы решили отдать территорию «Золотого острова» в центре Москвы под комплексную застройку. Здесь должно быть построено около 75 000 кв. м недвижимости – в основном жилья. «Ведомости» посмотрели, как ведется это строительство
Мэрия пообещала, что территория напротив Кремля будет развиваться в традициях старого Замоскворечья: в перспективе здесь появятся жилье и сопутствующая инфраструктура – в первую очередь торговые объекты. Постройки разместятся на двух соседних участках площадью 1,4 га и 3 га.
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До начала строительства на территории в 1,4 га располагались здания общей площадью 7609 кв. м. Почти все они в аварийном состоянии
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«Здания, которые формируют линию застройки Софийской набережной, являются памятниками архитектуры. Все они будут сохранены и реставрированы», – пообещал руководитель Москомстройинвеста Константин Тимофеев (цитата по сайту Комплекса градостроительной политики Москвы)
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Территория «Золотого острова» входит в охранную зону Московского Кремля, поэтому имеет строгие ограничения по высотности застройки. Высота новых зданий снижена почти в два раза – до 12–17 м – не более пяти этажей
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Площадь всех новых построек составит 75 000 кв. м. В новом комплексе на Софийской набережной будет проживать около 570 человек
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Пока известно, что в границах «Золотого острова» построен лишь один объект – пятиэтажный клубный дом, рассчитанный на 22 квартиры площадью от 44 до 135 кв. м. По сообщению эксклюзивного брокера проекта, компании Kalinka Group, квартира под отделку площадью 44,6 кв. м продавалась в прошлом году в доме примерно за 25 млн руб. А максимальная стоимость предложения составляла 83,8 млн руб.
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Несмотря на высокую плотность застройки (26 500 кв. м на 1 га), видовая панорама на Замоскворечье для обитателей Кремля существенно не изменится, обещали московские чиновники
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Несмотря на то что на "Золотом острове" будут жить очень состоятельные люди, место обещают открыть для всех граждан. И даже построят новую пешеходную улицу длиной около 150 м, которая соединит Софийскую набережную и Болотную площадь
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Capital Group – компания-застройщик «Золотого острова» – приобрела у столичных властей оба участка в общей сложности за 15 млрд руб.
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